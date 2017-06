Exponentes mundiales del cine LGBT+ se reúnen en festival AMOR de Chile

El festival de cine independiente AMOR exhibirá desde esta semana en Santiago una treintena de producciones locales y extranjeras, que revelan el panorama mundial de la diversidad sexual de los últimos años, informaron hoy fuentes de la organización.

Desde el martes hasta el próximo domingo se presentarán en la segunda versión del certamen internacional de cine LGBT+, una completa gama de largometrajes, cortometrajes y videos, de ficción y documental, que competirán por ganar el premio a la mejor película.

AMOR tiene como fin "educar, reflexionar y fortalecer el entendimiento, junto con celebrar el derecho a la diversidad sexual y de género a través del séptimo arte", dijo su fundadora y directora, Gabriela Sandoval.

El festival, que cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, será inaugurado por el documental argentino "El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui", del argentino Lucas Santa Ana.

El filme retrata la historia del activista gay argentino Jáuregui (1957-1996), que se convirtió en uno de los referentes latinoamericanos más importantes en la defensa de los derechos y visibilidad de la comunidad LGBT+.

En la competencia internacional de AMOR figuran los largometrajes "A cidade do futuro" (Brasil), de Cláudio Marques y Marilia Hughes Guerreiro; "Below Her Mouth" (Canadá), de April Mullen; "Disco Limbo" (Argentina), de Fredo Landaveri y Mariano Toledo, y "El Diablo es magnífico" (Chile), de Nicolás Videla.

También concursan "Etiqueta no rigurosa" (México), de Cristina Herrera Bórquez; "My Nature" (Italia), de Massimiliano Ferraina y Gianluca Loffredo; "Our Love Story" (Corea del Sur), de Lee Hyun-ju, y "Taekwondo" (Argentina), de Marcos Berger y Martín Farina.

El jurado estará integrado por el mexicano Pavel Cortés, el director programación del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y los reconocidos cineastas chilenos Marialy Rivas y José Luis Torres Leiva.

Asimismo, la sección Panorama Chileno incluirá la presentación de la ópera prima de Alex Anwandter, "Nunca vas a estar solo", película ganadora del Teddy Award del Festival de Berlín en 2016, y exhibida en importantes festivales LGBT internacionales, entre otros cortometrajes que serán mostrados.

Por primera vez, AMOR tendrá en su programa un espacio dedicado al festival de cine argentino Asterisco, que aterriza con títulos como "Interludio", de Nadia Benedicto; "La noche", de Edgardo Castro, y "Las lindas", de Melisa Liebenthal.

Se suma la ya anunciada sección Guerrilla, que reúne cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, Italia, Polonia y Venezuela, con diversidad de temáticas relacionadas a la comunidad LGBT+.

Las cintas se podrán ver en las salas aliadas de este año, que son la Cineteca Nacional, Cine Radical y Matucana 100.

AMOR es una iniciativa de carácter independiente, que se realiza en Santiago desde 2016, privilegiando "la calidad por encima de la cantidad", según la organización.

El certamen se propone como un espacio inclusivo, que invite a diferentes sectores de la sociedad a acercarse al cine sobre diversidad sexual y de género, llevando a cabo actividades paralelas en torno a la industria, temas culturales, sociales y políticos.