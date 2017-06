Documental homenajea a Metinides, icónico fotógrafo de crónica roja en México

El documental "El hombre que vio demasiado", que se estrena esta semana en cines comerciales de México, homenajea una de las miradas más potentes del fotoperiodismo mexicano e icono de la crónica roja, Enrique Metinides.

"El hombre que vio demasiado", ganadora del Ariel al Mejor Documental y a la Mejor Música Original en 2016, recopila y muestra la obra de Metinides, que comenta él mismo, y también construye "un retrato íntimo del hombre detrás de la lente, de su hogar, su familia, sus múltiples colecciones, sus miedos y obsesiones".

El documental está dirigido por Trisha Ziff, y supone la tercera película sobre fotografía que realiza esta cineasta, quien a lo largo de su carrera se ha desempeñado como curadora, guionista y editora.

"El hombre que vio demasiado" podrá verse en cines comerciales mexicanos desde este 16 de junio en las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Morelia y Ciudad de México, informaron a Efe fuentes de la distribuidora.

Si bien el filme es del 2015, antes solo se presentó en el marco del Festival Ambulante, por lo que ahora llegará a muchas más salas, entre estas de las cadenas Cinépolis, Cinemex y en la Cineteca Nacional, además de algunos cines independientes.

Nacido el 1934 en la Ciudad de México, Enrique Metinides es reconocido como el creador de una singular estética sensacionalista sumamente refinada, muy visible en los periódicos de crónica roja de la segunda mitad del siglo XX.

Trabajó en periódicos como La Prensa, Excélsior, Periódico ABC, El Heraldo y El Universal, además de agencias internacionales como AP y UPI.

Desde 2001, sus fotografías han sido reconocidas con varias exposiciones individuales y colectivas.

Apodado el Niño cuando empezó su carrera por ser el más joven entre los fotógrafos, Metinides desarrolló un interés especial por los accidentes, la violencia y los asesinatos, convirtiéndose en un referente para este tipo de fotografías.

"He visto tiroteos, ahogamientos y apuñalamientos. Una persona moría y su familia se quedaba sin ingreso, o un hombre terminaba en prisión y su familia sufría por eso. He visto fuegos y explosiones y todo tipo de desastres, pero lo que siempre me fascinaba era la gente que venía a ver", recoge en su web una entrevista del fotógrafo con Ziff.

Sobre estos mirones o curiosos, el autor destaca que "sienten alivio de que son los testigos y agradecen que no son la víctima, o su curiosidad es simple fascinación por la muerte".