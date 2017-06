Juan Pablo Barragán fue papá a los 13 años y habló de su experiencia

Durante una entrevista en la revista 15 Minutos, Juan Pablo Barragán cómo fue tener un hijo a sus 13 años.

El actor no asumió verdaderamente lo que eso significaba porque "era muy niño", por eso la responsabilidad de la crianza del bebé la asumieron su hermano mayor, Jaime y su mamá.

"[...] Al final, mi mamá y mi hermano mayor se terminaron encargando de criarnos a mí y a mi hijo Johan”.

Según dijo el actor, en una pasada entrevista con el Canal Capital, él no sabía que a esas edad podía dejar embarazada a una mujer, pues en esa época era tabú hablar de preservativos y sexo.

Sin embargo, pese a lo difícil que fue él no se arrepiente de su hijo Johan. No obstante, cree que no tendrá más hijos.

Actualmente, son como amigos. Johan tiene 21 años y está en la universidad.