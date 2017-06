Ministro Economía francés optimista de acuerdo sobre Grecia en Eurogrupo

El ministro de la Economía francés, Bruno Le Maire, se mostró hoy en Atenas "optimista" de que, con algo de "suerte" y "ayuda de los dioses griegos", se pueda llegar el jueves en el Eurogrupo a un acuerdo que permita cerrar la segunda evaluación del rescate heleno.

"No estamos lejos de una solución y esta debe alcanzarse en el Eurogrupo", declaró Le Maire al reunirse con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.

"La solución es posible en el Eurogrupo y no es necesario esperar hasta la cumbre europea...la dramatización de la situación no ayuda a nadie", aseveró Tsipras, quien en los últimos días había planteado la posibilidad de que, si no hay un acuerdo satisfactorio, llevaría el asunto al Consejo Europeo del día 22.

Le Maire sostuvo que "hay que evitar a toda costa una nueva crisis griega" y afirmó que los contactos que mantuvo en los últimos días con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el jefe del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem, y el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, le hacían ser optimista.

"El optimismo no es suficiente, necesitamos también suerte", recalcó el ministro y expresó el deseo de que "los dioses griegos" ayuden.

"Para que ayuden, es necesario que actuemos", le respondió Tsipras.

En su breve comparecencia ante las cámaras, ambos evitaron entrar en materia de lo que hablaron, pero se da por hecho que uno de los temas abordados fue la propuesta planteada recientemente por Francia sobre una fórmula de compromiso para el alivio de la deuda helena.

La iniciativa de París prevé una fórmula dinámica que vincula la cuantía del alivio a la evolución económica. Así, a mayor el crecimiento del PIB, menores las necesidades de reestructuración y a la inversa.

El Gobierno griego, por su parte, ya no insiste en su exigencia de que el Eurogrupo deba definir una hoja de ruta detallada de las medidas de alivio que se aplicarán una vez concluya el programa de rescate a finales de agosto de 2018.

El objetivo del Gobierno, según los medios locales, es conseguir que los ministros de Finanzas de la Eurozona al menos se comprometan definitivamente a que habrá alivio y eliminen del documento aprobado en mayo de 2016 la alusión a que las medidas de reestructuración se harán únicamente "en caso de ser necesario".

Atenas tampoco insiste en que el resultado del Eurogrupo debe permitir al Banco Central Europeo (BCE) incluir a Grecia en su programa de compra de bonos soberanos, algo que hasta ahora veía como su principal caballo de batalla en el camino hacia el retorno a los mercados.

A cambio, espera una serie de medidas concretas para relanzar la economía, lo que permitiría una reducción importante del desempleo, que con 22,5 % en marzo, sigue siendo el más alto de la Unión Europea.

Desde la firma del tercer paquete de rescate de Grecia, en agosto de 2015, el FMI exige un alivio importante de la deuda griega, que considera necesario para su sostenibilidad a largo plazo.

Ante el rechazo de Alemania el FMI no ha decidido aún si participará o no en este tercer programa de rescate.

Lagarde, quien participará en la reunión del jueves, no descarta que el Fondo conceda más tiempo a los europeos para concretar las medidas de alivio y, según señaló su portavoz, Jerry Rice, es posible que el organismo utilice la herramienta de aprobar "en principio" la segunda revisión y deje para mas adelante su participación activa en el rescate.

Entre los posibles "incentivos" que podría obtener Atenas el jueves es un desembolso de una tramo de ayuda mayor de lo que se planteaba inicialmente, que podría alcanzar los 10.000 millones de euros.

Esto permitiría a Grecia no solo afrontar en julio vencimientos de deuda por 7.400 millones de euros, sino devolver una parte importante de sus deudas con los proveedores de Estado.