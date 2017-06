El japonés Norichika Aoki disfruta de la marca de 2.000 imparables

El jardinero japonés Norichika Aoki logró la marca de los 2.000 imparables como profesional y los Astros de Houston le tienen organizada hoy una ceremonia de homenaje antes del partido que van a disputar esta noche contra los Vigilantes de Texas.

El domingo fue la primera vez que el piloto de los Astros, A.J. Hinch, vio a Aoki no perder la sonrisa por un buen tiempo, a pesar que al final perdieron el partido frente a los Angelinos de Los Angeles.

El motivo no fue otro que pegó un sencillo en el sexto episodio que se convirtió en el número 2.000 de su carrera entre las Grandes Ligas (716) y la Liga Profesional Nipón (1.284), un logro que le permite entrar al Meikyukai o "El Club de Jugadores Dorados", que es uno de los dos Salones de la Fama en Japón.

Cada miembro del Meikyukai recibe un premio como reconocimiento. Tokuhiro Komada, el representante del Meikyukai, estuvo en Houston para hacerle la presentación del premio a Aoki tras concluir el partido frente a los Angelinos.

"No cabe duda de que estaba pensando en llegar a los 2.000. Traté de olvidarme de eso, pero no pude. Sin embargo, no dejé que me afectara en el plato", explicó Aoki. "Me siento un poco más relajado ahora. Todavía estamos tratando de conseguir un título como equipo, así que trataré de seguir aportando para que los Astros alcancen esa meta".

Los Astros (44-20) siguen al frente de la División Oeste de la Liga Americana y con la mejor marca de las mayores.