Villa: "Marcelino es el entrenador perfecto para el Valencia"

El futbolista asturiano David Villa, que actualmente milita en el New York City, aseguró que su paisano Marcelino García Toral es el "entrenador perfecto" para el Valencia, club en el que el delantero internacional militó durante cinco temporadas.

En declaraciones facilitadas por el Valencia, que la pasada semana inauguró en Nueva York y Miami las primeras academia Valencia CF en Estados Unidos, Villa repasó la actualidad del club de Mestalla.

"Marcelino es un entrenador con mucho carácter que por todos los sitios por donde ha pasado ha triunfado. Estoy convencido que lo hará en el Valencia CF también", dijo Villa, quien marcó más de cien goles en su etapa en el Valencia.

"Conozco bien a Marcelino, fue mi entrenador cuando yo empezaba en el filial del Sporting. Le considero un amigo, ya que hemos coincidido muchas veces en nuestras carreras deportivas y creo que es el técnico que puede devolver al Valencia a donde se merece", añadió.

Además, el delantero asturiano considera que "el estilo de Marcelino se acopla a todos los clubes posibles", ya que es un gran entrenador. "Cuando eres bueno y haces las cosas bien, es difícil que no te acoples a cualquier estilo", dijo.

"Pienso que, tal y como se encuentra el Valencia ahora mismo, necesita un revulsivo. En este caso el de un entrenador, y creo que Marcelino reúne todas esas características que ahora pueden llevar al Valencia a cambiar de cara y a volver a estar en lo más alto", agregó Villa.

El delantero de Tuilla indicó que sigue a todos sus ex equipos y "especialmente" la del Valencia. "Estuve allí mucho tiempo, sigo mucho la actualidad, me gusta disfrutar cuando ganan y sufro mucho cuando pierden. Hago lo que haría cualquier persona que le tiene cariño a un club como el Valencia", aseguró.

En ese sentido, Villa indicó que para él es "un placer y un honor" sentir el cariño que recibe día tras día en las redes sociales por parte de los valencianistas o cuando ha podido estar por Valencia.

"Me hace pensar que las cosas que hice allí en esos cinco años fueron buenas y que la gente me guarda cariño. Yo les tengo mucho cariño también, tanto al club como a toda la afición, porque obviamente sin ellos no hubiera podido conseguir lo que hice allí", dijo.

Villa también indicó que la apertura de las escuelas del Valencia CF en Estados Unidos es una "iniciativa fantástica" para dar a los niños la oportunidad de "estar más cerca de un club tan grande".

"Además, creo que al margen de darle mas reconocimiento al Valencia, estas escuelas darán la oportunidad a los fans de estar mucho más cerca de lo que es el Valencia", dijo Villa, quien añadió que aunque en Estados Unidos hay deportes más famosos, cada vez hay más gente que quiere disfrutar de este deporte.

De su periplo en el New York City dijo que está "muy satisfechos" de la repercusión que tiene el equipo tanto en Estados Unidos como a nivel mundial y que, en su caso, es "un orgullo" ser su capitán.