Chile está en buena forma para ganar la Copa Confederaciones, dice Pizzi

El seleccionador de Chile, el argentino Juan Antonio Pizzi, afirmó hoy que La Roja llega en buena forma a la Copa Confederaciones, un torneo al que la selección chilena acude con intención de ganar.

"El rendimiento de casi todos es muy bueno. Estamos contentos con el estado de forma general de los jugadores y que creemos pueden seguir evolucionando, a medida que pasen los días. Pretendemos que así sea, estamos tranquilos por cómo llegamos", declaró Pizzi en la ciudad rumana de Cluj, donde se encuentra preparando el debut en el torneo del próximo del próximo domingo ante Camerún.

El técnico argentino, que recogió el testigo de Jorge Sampaoli en el banquillo de La Roja en enero de 2016, apostó por continuar el ciclo triunfal de la selección chilena en la Confederaciones, que se disputa en Rusia del 17 de junio al 2 de julio.

"Desde que decidí venir a esta selección mi aspiración siempre fue la máxima, ganar todos los partidos y torneos que juegue", insistió.

Pizzi recordó que, pese a los éxitos recientes, el cuadro chileno mantiene el hambre necesaria para conseguir sus objetivos.

"Tuvimos la oportunidad de ganar la Copa América en Estados Unidos, con un nuevo plantel ganar la China Cup, y ahora la aspiración es nuevamente ganar esta Copa, clasificar al Mundial y poder competir con los mejores", añadió.

Chile está emparejada en el Grupo B junto a Camerún, Australia y la campeona del mundo, Alemania, que pese a no acudir al torneo con su equipo de gala parte como gran favorita, circunstancia que destacó Pizzi.

"Respeto mucho a Alemania, no soy partidario de denominarlo segundo equipo, todo lo contrario, la totalidad de los jugadores convocados están jugando en los mejores equipos del mundo. Tenemos que estar por sobre nuestro límite para poder superarlos, no veo tan fácil como he leído en algunos lugares", concluyó.

La Roja, que llega al campeonato con todas sus figuras, se enfrenta a la selección africana este domingo, encarará a Alemania el próximo jueves 22 y cerrará su participación en el Grupo B el domingo 25 frente a Australia.