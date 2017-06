Estos son los 10 famosos que más dinero ganaron en 2016, según la revista Forbes

PA/Getty

La cantante Beyonce y la escritora JK Rowling son las únicas mujeres entre las 10 personas que más ganaron en 2016.

La revista estadounidense Forbes reveló la lista de los 100 famosos que más ganaron en 2016 y el artista que la encabeza quizás te sorprensa.

Se trata de Sean John Combs, más conocido como P. Diddy.

El año pasado el rapero estadounidense generó US$130 millones que le sirvieron para subir a los más alto del listado desde el puesto 22 que ocupó en 2015.

Su éxito en las finanzas se debe a su reciente gira por Estados Unidos, un acuerdo comercial con una famosa marca de vodka y la venta de una tercera parte de su línea de ropa Sean John.

La cantante estadounidense Beyonce y la escritora escocesa JK Rowling ocuparon el segundo y tercer puesto de la lista , pese a que las mujeres sólo representaron el 16% de los famosos que más ganan.

La más joven es Kylie Jenner que, con 19 años, ocupa el puesto 59.

Sus ingresos proceden del reality show Keeping Up with the Kardashians que protagoniza junto a su familia, así como de las ventas de su compañía cosmética y la marca de ropa que lleva su nombre.

Dos deportistas se colaron entre los 10 primeros: el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo y el basquetbolista Lebron James , de los Cleveland Cavaliers.

Los únicos latinoamericanos que aparecen en la lista son el futbolista argentino Lionel Messi, en el puesto 14 con US$80 millones en ingresos; la actriz colombiana Sofía Vergara, en el puesto 58 con unos ingresos de US$41,5 millones, y el futbolista brasileño Neymar, en el 71 con US$37 millones.

Estos son los 10 que más dinero generaron en 2016:

1. Sean " P. Diddy" Combs - US $130 millones

Reuters

P.Diddy vendió la tercera parte de su marca de ropa por aproximadamente US$70 millones.

El ganador de 4 premios Grammy saltó a la fama gracias al éxito de álbumes como No Way Out o Forever .

Sus negocios, sin embargo, son quienes lo han catapultado al primer puesto de la lista Forbes.

2. Beyonce Knowles - US $10 5 millones

Reuters

Actualmente, la estrella del pop está embarazada de gemelos.

' Queen Bey ' no necesita presentaciones.

La cantante pop ha pasado del puesto 34 de la lista de 2015 al segundo de este año gracias a su gira Formation y al éxito de su último disco Lemonade , muy aclamado por la crítica.

Su marido, el rapero Jay-Z, ocupa el lugar 55.

3. JK Rowling - US $95 millones

Reuters

Rowling acaba de terminar el guión de la próxima película de su saga Fantastic Beasts.

JK Rowling ha vuelto a entrar en la lista.

El estreno de su obra de teatro " Harry Potter y el legado maldito " -dividida en dos partes- y el lanzamiento de la película "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" la ayudaron a ganar la friolera de US$95 millones en 2016.

4. Drake - US $94 millones

AFP

El cantante canadiense ganó numerosos premios en la gala de los Premios Billboard el mes pasado.

La estrella canadiense de hip hop pasó del puesto 69 al 4 y duplicó su fortuna personal gracias a sus giras y al respaldo publicitario de las compañías Nike, Sprite y Apple.

5. Cristiano Ronaldo - US $93 millones

EPA

Ronaldo ha marcado en tres finales de la Champions League.

La estrella del Real Madrid ha caído un lugar con respecto a la lista de 2015.

Su éxito se lo debe a su sueldo, a la línea de productos que lleva su nombre -ropa interior, pantalones vaqueros y hasta una cadena hotelera- y al contrato vitalicio firmado con la marca deportiva Nike.

6. The Weeknd - US $92 millones

Getty Images

The Weeknd ha colaborado recientemente con Lana Del Ray en el dueto "Lust for Life".

Otra estrella canadiense, The Weeknd, ha entrado por primera vez en la lista de los 10 que más ganan.

El éxito de su último álbum, Starboy , le ha ayudado a subir desde el puesto 30 que ocupó el año pasado.

7. Howard Stern - US $90 millones

Reuters

Las declaraciones de Howard Stern siempre generan controversia.

El humorista, locutor de radio y autodenominado "king of all media" (rey de todos los medios) Howard Stern mantiene el puesto que ocup ó en la lista de 2015 .

El exmiembro del jurado de America's Got Talent dirige su propio programa, El Show de Howard Stern , en la estación de radio satelital Sirius XM.

8. Coldplay - US $88 millones

Reuters

Coldplay en una actuación reciente en el concierto benéfico para las víctimas del atentado de Manchester One Love.

La banda británica Coldplay vuelve a la lista gracias a su gira Head Full of Dreams , que finalizó en diciembre en Australia y Nueva Zelanda.

Una buena noticia para la beneficencia, ya que el grupo dona el 10% de sus ingresos a causas solidarias.

9. James Patterson - US $87 millones

BBC

Patterson obtiene grandes beneficios gracias a la venta de libros electrónicos.

Otro escritor se cuela en la lista.

Con más de 130 obras en el mercado, James Patterson es uno de los autor es vivo s más vendido s en el mundo .

El expresidente de EE.UU. Bill Clinton escribe actualmente una novela sobre la Casa Blanca con su ayuda.

10. LeBron James - US $86 millones

EPA

LeBron es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

El jugador de los Cleveland Cavaliers es, probablemente, el basquetbolista más famoso del planeta.

Gracias a su sueldo de US$31 millones , LeBron James se ha convertido en el tercer jugador en ganar más de US$30 millones por temporada, tras Michael Jordan y Kobe Bryant.

Además tiene jugosos ingresos publicitarios procedentes de marcas como Nike, Coca-Cola o Beats by Dre.