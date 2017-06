Alarza: "Ser líder del Mundial y ganar el Europeo me haría mucha ilusión"

El español Fernando Alarza se convirtió ayer en nuevo líder del Mundial de triatlón al acabar tercero, por detrás de los hermanos Brownlee -Alistair y Jonathan, oro y plata olímpicos en los Juegos de Río (Brasil), que corrían en casa-, en la localidad inglesa de Leeds.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este lunes en la citada ciudad de West Yorkshire, Alarza, nacido hace 26 años en Talavera de la Reina (Toledo) y que hace siete ganó el Mundial júnior, explica, antes de regresar a España, cómo enfoca el resto de temporada, en la que, de momento, el próximo sábado partirá entre los favoritos a ganar el título europeo, en Kitzbühel (Austria).

Pregunta: ¿Qué tal se levantó uno viéndose líder del Mundial?

Respuesta: Contento. Muy contento. Me levanté siendo el mejor triatleta en lo que va de 2017; y lo que sí es verdad es que te levantas mucho más motivado para encarar las siguientes carreras y semanas de entrenamiento. Este fin de semana ya tenemos otra prueba importante, el campeonato de Europa; y llegar allí como número uno del mundo es un plus de motivación. Lo mismo que será para la siguiente prueba del Mundial, en Hamburgo (Alemania). Salir con el dorsal dorado es una idea que me gusta mucho.

P: ¿De pequeño se imaginó alguna vez que sería líder del Mundial y que estaría luchando por ser campeón del mundo?

R: No. Pero sí tengo la imagen de ver la Copa del Mundo del 2008, con Javi (Gómez Noya) compitiendo. Y recuerdo decirle a mi chica que alguna vez me gustaría estar en una prueba como esa, equivalente a unas Series Mundiales ahora.

Y mira, ahora, nueve años después, soy el líder de las Series Mundiales. Algo que era muy difícil de imaginar hace tiempo. Estos años trabajamos muy bien, con la progresión adecuada. Sin quemar etapas. Y al final llegan los años y las carreras en las que parece que empezamos a ser gente importante en este circuito.

P: Sigue siendo regular, pero ahora lo es en la franja de podio.

R: Sí. Quizá nos estemos acostumbrando mal, porque hacemos un quinto puesto y nos parece una mala carrera. Pero bienvenida sea esta situación. Estar entre los mejores siempre nos va a permitir llegar a la (Gran) Final con muy buena puntuación. Hoy en día en el triatlón es difícil ser regular. Así que estoy muy contento.

P: Cambió el orden, pero tres españoles siguen primeros en el Mundial. Usted es líder, por delante de Mario Mola y de Gómez Noya. En triatlón, España va muy bien ¿no?

R: Sí, lo que ha pasado después de Leeds puede que sea un ránking virtual, pero lo que sí que no lo es, es que seguimos tres españoles entre los tres primeros. Y seguro que lucharemos para aguantarlo hasta final de año.

P: Se ha levantado este lunes como líder del Mundial. ¿Se imagina que el domingo que viene se levanta y resulta que también es campeón de Europa? ¿Lo ve factible?

R: Bueno, sí que es factible. Ahora mismo me resulta complicado pensar que tengo que correr rápido otra vez el próximo sábado, pero a final, cuando nos ponemos el dorsal salimos a ganar. Y eso es la intención con la que saldremos en el Europeo. No tengo ninguna medalla en un europeos y me hace ilusión luchar por el podio allí.

P: En el Europeo, al menos, se librará de los Brownlee, que no compiten en Kitzbühel.

R: Sí, ellos no van. La selección de Francia y la de Portugal parece que pueden ser las más fuertes allí. A ver qué pasa, pero en las carreras en las que he salido como favorito son las que peor se me han dado, porque ha sido en las que más vigilado he estado.

Al Europeo iré a luchar por medallas. Y si la carrera va bien, ojalá pueda ganar el título. Me haría mucha ilusión.

P: Le honra que en la zona de meta afirmase que los Brownlee fueron justos vencedores. Pero ahora, ¿no la da un poco de rabia, saber que si los hubiesen neutralizado en el segmento ciclista usted hubiese podido ganar la carrera? Usted marcó el mejor parcial en la carrera a pie. Fue el único que corrió por debajo de 31 minutos.

R: Bueno. Ellos fueron, por supuesto, justos vencedores. Hicieron una natación y una bici perfectas. Sabíamos que teníamos que cogerles antes de entrar en la ciudad y no fue así; por lo que aprovecharon su situación de ventaja, en ese circuito técnico. En el que, al final, iban a sacar mucho más partido que nosotros.

Pero un poquito de rabia sí que da, porque quería enfrentarme a ellos de tú a tú, al bajarnos en la segunda transición. Lo que quiere decir es que aún tenemos cosas por mejorar, para intentar bajarnos a la vez que ellos. Y seguro que alguna vez tendré de nuevo la ocasión de enfrentarme a los dos hermanos juntos. Pero ayer fueron los justísimos vencedores. Y hay que felicitarlos por eso.

P: Si la cosa va bien en Hamburgo, ¿se saltará las dos pruebas de Canadá, en Edmonton y en Montreal?

R: No. Lo más seguro es que sí que haga Canadá. Analizando cómo pueden ser, creo que las pruebas de Canadá se me pueden dar bien. Quizá descartaríamos la última prueba antes de la Gran Final, en Estocolmo.

Pero ahora habrá que ver cómo reaccionan los rivales. Yo al final he ido haciendo buenas puntuaciones. Poco a poco me voy quitando la presión de encima. Y ahora les toca a otros puntuar.

P: ¿Quienes serán sus rivales en la lucha por el título?

R: Jonny (Brownlee) tiene la presión de tener que puntuar obligatoriamente en todas las que quedan, y en alguna puede no irle bien. Pero hay que tomarlo como un candidato al triunfo.

Por supuesto, también a Mario y a Javi; y a Richard Murray (surafricano), que lleva dos carreras sin competir, pero es un hombre que siempre que aparece es peligroso. Y seguro que tiene en mente disputar el Mundial. Hay que ver también cómo reacciona (el francés) Vincent Luis. En Leeds no ha tenido una buena carrera, pero creo que es uno de los favoritos a luchar por el podio final; y, quizá, por el título.