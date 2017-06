Carlos Sainz es sancionado con tres posiciones en la próxima carrera

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso), que tuvo que abandonar el Gran Premio de Canadá en la primera vuelta por un choque con el francés Romain Grosjean (Haas) fue sancionado por la colisión y perderá tres posiciones en la próxima carrera, el Gran Premio de Europa en Azerbaiyán.

Sainz fue golpeado por Grosjean al llegar a la curva 2 cuando el Toro Rosso del español se aproximaba a la posición del Haas del francés, que le golpeó de lado. El coche de Sainz tocó al brasileño Felipe Massa (Williams) que también se vio obligado a abandonar.

"En la repetición he visto que tenía un Haas en la derecha en mi ángulo muerto, que nunca he llegado a ver. Nos hemos tocado y a partir de ahí era un pasajero yendo marcha atrás hacia la curva 3, he tocado a Felipe (Massa) y luego contra el muro, gracias a Dios no me ha pasado nada, ha sido un choque muy fuerte", explicó Sainz tras la carrera.

Según los comisarios de la Federación Internacional, el choque no fue deliberado por parte de Sainz, pero su decisión de que podía hacer la maniobra a su derecha para ocupar la posición -pese a que no veía a Grosjean que estaba en su punto muerto- fue "poco cuidadosa" y "potencialmente peligrosa".

El piloto madrileño saldrá tres posiciones por detrás del resultado que obtenga en la clasificación del Gran Premio de Europa, que se disputará el 25 de junio en el circuito urbano de Bakú (Azerbaiyán).