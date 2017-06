Diego Costa: "Vuelva o no al Atlético, los voy a seguir queriendo"

Diego Costa volvió a hablar de su futuro tras marcar en el triunfo con España en Macedonia, y aseguró que elegirá la mejor opción de equipo para jugar la próxima temporada tras conocer que tiene que marcharse del Chelsea y afirmó que "vuelva o no al Atlético", los va a "seguir queriendo".

"El Chelsea tiene un dueño, soy jugador del club y son ellos los que tienen que decidir mi futuro, si me van a vender o no. Si me voy, hay que buscar un club para jugar", aseguró.

Diego no está dispuesto a quedarse y luchar por un puesto, molesto por las formas del técnico Antonio Conte que le comunicó por un mensaje en el móvil que no cuenta con él para la próxima temporada.

"Las cosas no funcionan de esa manera, no puedo decir que me quedo. Hay que ser justo, cuando hay una pelea justa te quedas y luchas pero si no tienes que irte", valoró.

"Tengo contrato de dos años con el Chelsea y son ellos los que tienen que decidir que hacer. Si me van a vender tengo que buscar la mejor elección de equipo. El Atlético está entre ellos, yo quiero ir a un buen equipo en España, en Italia, en Brasil, donde sea con tal de seguir jugando", reconoció.

La sanción que tiene vigente el Atlético de Madrid provoca que Diego Costa esté pensando bien su futuro. "Todo el mundo sabe que el Atlético es un club al que tengo mucho cariño. Independientemente de que vuelva o no, los voy a seguir queriendo. Ahora hay que esperar a ver como salen las cosas"

"Descarto China porque tengo que pensar en el Mundial. Si continuo jugando, peleando y haciendo las cosas bien tengo grandes posibilidades de ir a Rusia", añadió.

Se marchará del Chelsea con la tranquilidad de sentir el cariño del vestuario. "No me ha decepcionado Conte. En la vida hay personas buenas y malas. Me quedo con lo bueno. No digo que sea malo, yo me quedo con lo bueno de todo".

"Hay que preguntarle a él por lo que ha pasado, es entrenador y si tiene la opción de fichar a otro y no quiere tener problemas con un jugador importante es normal pero hay maneras de hacer las cosas. Gracias a dios no me faltan equipos, el Chelsea no me quiere allí y voy a buscar la mejor opción para mí", dijo.

"Lo más importante es que todos mis compañeros me quieren, saben lo que hay ahí, quien es el bueno y el malo. Estoy muy tranquilo porque me llevo muy bien con todos mis compañeros", explicó.

Por último, mostró su felicidad por extender en Macedonia su racha goleadora con la selección española, máximo goleador de la Roja camino de Rusia. "Estoy feliz en la selección, disfrutando, jugando y metiendo goles. Ojalá pueda seguir así".