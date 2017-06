Boris Johnson muestra apoyo a May y niega pasos para sustituirla

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, expresó hoy a través de un portavoz su apoyo "al cien por cien" a la primera ministra, Theresa May, y negó que esté preparando una candidatura para sustituirla, como sugiere el tabloide "The Mail On Sunday".

"El ministro de Exteriores respalda al cien por cien a la primera ministra y está trabajando con ella para lograr el mejor acuerdo para el Reino Unido", señaló ese portavoz, que tachó como "sencillamente errónea" la información del diario dominical.

"The Sunday Times" publica hoy, por su parte, que Johnson ha recibido presiones por parte de otros cinco miembros del gabinete de Gobierno para encabezar una rebelión contra May, que perdió la mayoría absoluta en las elecciones generales del jueves.

Desde que el viernes por la mañana se conoció el resultado de los comicios, Johnson "ha quedado inundado por los mensajes de apoyo" que le animan a dar un paso adelante para disputarle el liderazgo a la primera ministra, según indicó un "aliado" del ministro de Exteriores al diario británico.

La presión sobre May obligó ayer a la jefa de Gobierno a dejar caer a dos de sus asesores más cercanos, que presentaron su dimisión ante las críticas sobre su papel en la campaña y la elaboración del programa electoral conservador.

Según "The Sunday Times", diversos altos cargos del gabinete de May le han dado un "ultimátum" de tres días para salvar su liderazgo a cambio de ciertas concesiones.

El ministro de Economía, Philip Hammond, le comunicó que su respaldo está condicionado a que el Gobierno modere su posición sobre el "brexit", según el periódico.

Hammond le dijo a May durante una conversación telefónica que debe poner el empleo en el primer lugar de la lista de prioridades al negociar la salida de la Unión Euoprea (UE), una petición que se interpreta como un ataque a los férreos controles de inmigración que quiere imponer la primera ministra.

"Philip está deseando que estas negociaciones empiecen con buen pie, que pongan a las empresas y los empleos británicos en primer término. No podemos perder de vista el hecho de que la economía es lo más importante para la vida de las personas", indicó al diario una fuente cercana al ministro.

A pesar de las presiones internas que está recibiendo May tras el golpe electoral del jueves, diversas voces del Partido Conservador han argumentado en público que la primera ministra cuenta con el apoyo necesario para tratar de formar Gobierno.

"Faltan nueve días para que empiece el diálogo sobre el 'brexit', hemos sufrido dos horribles incidentes de seguridad y abocar ahora al Partido Conservador a unas nuevas primarias sería muy poco inteligente", dijo el sábado a la BBC el exministro "tory" para Irlanda del Norte Owen Paterson.

May continúa negociando con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte el apoyo de sus diez diputados en el Parlamento para poder gobernar en minoría durante la próxima legislatura.