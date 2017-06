Las incógnitas de por qué Anders Breivik, el autor de la masacre de Noruega, se cambió el nombre

AFP/Getty Images

Anders Behring Breivik mató a 77 personas tras instalar una bomba y atacar a tiros a jóvenes.

El autor de la masacre de Noruega, Anders Behring Breivik, ahora se llama Fjotolf Hansen.

El cambio fue confirmado este sábado por su abogado.

Este anuncio se produjo un día después de que la Corte Suprema del país se negara a escuchar la apelación del neonazi por unas condiciones de detención que denunció como "inhumanas" .

Breivik mató a 77 personas en 2011 en dos ataques terroristas que conmocionaron a Noruega.

El abogado Oeystein Storrvik se negó a compartir las razones de Breivik en torno a la elección del apellido Hansen, uno de los más comunes de Noruega, o el del nombre Fjotolf, no muy usado en el país.

"Me dio algunas razones, pero no quiero hablar de lo que me dijo", afirmó Storrvik a la agencia de noticias Reuters.

Cambio oficial

LISE AASERUD/AFP/Getty Images

Breivik, ahora Hansen, está detenido en una prisión en Skien, Noruega.

Según la ley noruega, las personas pueden cambiar sus nombres en el registro oficial, siempre y cuando no causen ofensa, o dañen a la persona afectada.

No se sabe cuándo Breivik decidió cambiar su nombre.

Sin embargo, el registro de negocios de Noruega muestra que Breivik Geofarm, una empresa agrícola que el asesino utilizó para obtener materiales y así fabrica r la bombas, está ahora registrada como Fjotolf Hansen.

Según la Oficina de Estadísticas de Noruega, hay más de 52.000 personas con el apellido Hansen en una población de cinco millones.

También informó que "menos de cuatro personas, o nadie", usa el primer nombre Fjotolf.

BBC

La masacre despertó masivas protestas en la capital noruega, Oslo, en 2011.

Ataques

Breivik, un extremista anti-musulmán, mató a ocho personas en Oslo con una bomba y luego disparó a otros 69 , muchos de ellos adolescentes, en un campamento juvenil de verano en la isla de Utoya.

Antes de llevar a cabo los ataques, distribuyó un manifiesto de 1.500 páginas firmado por "Andrew Berwick", la versión inglesa de su nombre.

Breivik fue condenado por terrorismo y asesinato premeditado, con la sentencia máxima de 21 años de prisión, que puede prorrogarse indefinidamente.

Él nunca expresó arrepentimiento por haber cometido la peor masacre de Noruega en tiempos de paz.