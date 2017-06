Poetisa mexicana Santibáñez aboga por alzar más voces en defensa de los niños

La escritora mexicana Julia Santibáñez, ganadora en Uruguay del "Concurso Internacional de Poesía Mario Benedetti 2016", dijo en una entrevista con Efe que "hace falta que se alcen más voces por los derechos de los niños".

Montevideo, 11 jun (EFE).- La escritora mexicana Julia Santibáñez, ganadora en Uruguay del "Concurso Internacional de Poesía Mario Benedetti 2016", dijo en una entrevista con Efe que "hace falta que se alcen más voces por los derechos de los niños".

"Hay más expresiones de reivindicación de los derechos de la mujer que de los niños y creo que esto último es más delicado, sobre todo en lo relacionado con el abuso sexual infantil, el cual no se está abordando lo necesario y considero importante incluirlo en mis poesías", expresó la escritora.

La autora, que el pasado jueves presentó en Montevideo la obra por la que fue premiada en Uruguay, "Eros una vez", que aborda en algunos de sus poemas el abuso sexual infantil, sostuvo que "la mayor parte" de los casos "ocurren en el hogar, por padres, hermanos, tíos, primos...".

"Soy consciente de que (el abuso sexual infantil) ocurre aún cuando yo no lo haya vivido. No pretendo esconder los temas que a mi no me han pasado vivir", expresó.

En lo que se refiere a los derechos de la mujer, Santibáñez dijo que no se reconoce como feminista pero que eso no implica tener un "odio a las mujeres o la pretensión de que los hombres sigan dominando al mundo".

"Creo que los discursos de género no son una etiqueta que convenga, porque yo quiero que mi literatura se mida con cualquiera, la de hombres o la de mujeres por una cuestión de calidad", declaró.

En cuanto al estilo que Santibáñez destila en "Eros una vez", indicó que su poesía es "bastante intimista y muy sentida".

"Juego con mi propio personaje en otras instancias pero es una poesía que parte de mi voz, que nace desde dentro, es una especia de floración interna la que se proyecta en los versos", expresó.

"No me atrae mucho la poesía intelectual o abstracta o una poesía solamente de ideas, creo mucho que mi trabajo está centrado en el cuerpo y en todo lo que conlleva que no solamente es erotismo o amor y desamor, también experiencia vital, hasta existencial", agregó.

Respecto a la comparación de su poesía con la del uruguayo Benedetti, dijo que le parecía una "lógica excesiva" de uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana y universal.

"Me gusta mucho Benedetti, sobre todo en su primera época, me parece extraordinariamente luminoso", manifestó.

La poetisa puntualizó que el humor puede ser uno de los elementos que más la acerquen a dicho escritor siendo un aspecto que le interesa explotar y "relacionar con el erotismo".

"Benedetti tenía un gran humor, era muy filoso, muy agudo en sus comentarios; tenía muchos chispazos tanto en su vida cotidiana como en sus textos", comentó.

Consultada por la reciente premiación, la escritora mexicana declaró "sentirse tocada desde dentro".

"Un honor enorme y descomunal por lo que Uruguay y Benedetti me han dado y también una gran responsabilidad en cuanto a lo que tengo que ofrecer de ahora en adelante; no puedo salir con un libro malo o tibio ahora", concluyó.