Vettel: "A mi carrera le faltó una vuelta para llegar al podio"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno y cuarto hoy en el Gran Premio de Canadá, dijo que a su carrera le faltó "una vuelta" para llegar al tercer puesto que obtuvo el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

"El coche era rápido, el ritmo estaba ahí, ha sido entretenido porque tenía mucha gente que adelantar, pero quería estar en el podio. He perdido tiempo con los Force India cuando estaban luchando entre ellos, luego luchando contra mí. Daniel (Ricciardo) se benefició de eso, a mi carrera le faltó una vuelta", explicó Vettel.

El piloto alemán reconoció que su salida no fue buena, en la que le adelantó el holandés Max Verstappen (Red Bull), que se llevó una parte de su alerón delantero derecho en la maniobra, lo que le obligó a pasar por talleres ante de lo previsto.

"Creo que Max se fue por el agujero, pero pasó por encima de mi alerón. Podíamos haber parado durante el 'safety car', pero no lo hicimos y hubo que parar después y pedimos tiempo", explicó.

El tetracampeón del mundo alemán (con Red Bull entre 2009 y 2012) tuvo que apostar fuerte por adelantar a los Force India del francés Esteban Ocon y del mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

"Con Esteban ha sido sorprendente, porque se movía antes de la frenada, pero no creo que lo hiciera a propósito... Ha sido duro (adelantar), pero lo he conseguido. Con Checo era todo o nada, he intentado hacerlo con los frenos y ha funcionado. Me hubiera gustado adelantar a Daniel, pero no ha podido ser", resumió.

"Si hubiera pasado un poco más rápido y hubiéramos tenido una vuelta más quizás sí hubiera pasado a Ricciardo, pero no ha podido ser", añadió el piloto alemán, que ve su ventaja respecto a Hamilton reducida a 12 puntos.