Toni Nadal: Decían que Rafa nunca iba a ganar nada, que estaba finiquitado

Toni Nadal, uno de los entrenadores y tío del campeón de Roland Garros, el español Rafa Nadal, reconoció que ganar la final de hoy tuvo un sabor especial después de "los últimos tiempos" en los que la gente decía que Rafa estaba "finiquitado" y que no volvería a ganar nada.

Este triunfo le coloca "dentro del mundo del tenis donde estaba, muy arriba. Lo reafirma un poco más", refirió a los medios Toni.

El técnico de Nadal dijo que el sabor especial de esta victoria se debe a "la satisfacción que uno tiene después de haber venido de tener grandes problemas en los últimos tiempos, de haber sabido darle la vuelta y estar otra vez aquí".

"La gente que decía Rafael nunca ganaría nada, que estaba finiquitado, que yo lo entiendo, pero ha vuelto a demostrar que con esfuerzo y dedicación se puede volver a conseguir cosas", reflexionó.

El entrenador de Nadal añadió que "la mentalidad, las ganas de estar aquí" han contribuido a su éxito, además de su "muy buen tenis, que ha mejorado bastante técnicamente".

"No es que haya sacado especialmente bien, pero ha mejorado bastante, sobre todo el segundo" saque, señaló Toni, quien comentó que Rafa ya no es tan "impetuoso" y no tiene tanta "frescura" como hace años.

Sin embargo, Toni aseveró que su pupilo está "a muy buen nivel", teniendo en cuenta todas las superficies, mejor incluso que en 2008, finalizó.