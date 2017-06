Fuglsang:"El plan era mantener el puesto en la general"

El danés Jakob Fuglsang (Astana) se mostró emocionado y sorprendido por su victoria en el Dauphiné, ya que el plan establecido en el Astana era "conservar las posiciones en la general", tanto la del ciclista nórdico como la del italiano Fabio Aru.

"Es increíble, no sé qué decir, me veo con el maillot amarillo y no termino de creérmelo. Había estado varias veces a punto de vestirlo durante mi carrera, pero hoy es la primera vez que lo consigo. Mi plan era mantener mi posición y la de Fabio Aru en la general, pero al final me vi en la batalla por la victoria", dijo en meta, emocionado, el vencedor del Dauphiné.

Fuglsang se refirió a la táctica que le permitió cumplir un sueño a los 32 años.

"Hemos jugado bien nuestras bazas de ataque con Aru, hemos sido inteligentes. Obligamos a Froome a dirigir la caza cuando mi compañero iba escapado con Valverde, mientras yo rodaba economizando esfuerzos."

"Cuando atacó Dan Martin", siguió explicando, "mi jugada era seguirle, entonces ví la posibilidad de luchar por la etapa y lo intenté. Ahí empezó todo".

A tres semanas del Tour de Francia, las expectativas han crecido respecto a Jakob Fuglsang.

"Queda camino hasta el Tour, pero espero que junto a Aru formemos un buen equipo. Creo que compartiremos el liderato del equipo", concluyó.