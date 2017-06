Alex Márquez: "Ojalá se disputaran 18 carreras en casa"

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), vencedor del Gran Premio de Cataluña de Moto2, se mostró "muy contento" por la victoria, la segunda en lo que va de curso tras la conseguida a Jerez, y bromeó asegurando que "ojalá se disputaran 18 carreras en casa".

El piloto catalán consiguió su segunda victoria en la categoría de Moto2 y la sexta de su carrera deportiva al ganar con autoridad la carrera celebrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

"En comparación con Jerez, aquí he estado un pasito por delante de Franco (Morbidelli) y me quedo con las dos victorias. Ojalá se disputaran 18 carreras en casa", opinó.

Tras esta victoria, Márquez recorta distancias en la clasificación provisional del mundial con el actual líder, su propio compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, quien ahora le aventaja en veinte y con el suizo Thomas Luthi (Kalex), a escasamente siete.

"Lo importante es no solo ganar, sino también cómo lo hemos hecho y cómo lo han hecho nuestros rivales. En Moto2 es muy importante el factor psicológico y estamos muy fuertes en cada entrenamiento. Vamos a ver si podemos seguir así", precisó.

El piloto de Cervera (Lleida) dominó la carrera de principio a fin, a pesar de que tal y como reconoció no fue "fácil" debido a la dificultades que tenía en tres puntos del circuito en los que podía sufrir una caída.

"Sabía que mi baza era tirar fuerte en las tres primeras vueltas. No me esperaba que en la primera vuelta tuviera 0,9 segundos de ventaja y eso me ha motivado más para hacer ese tirón inicial", agregó.

En cualquier caso, Álex celebró el triunfo ya que "ganar aquí, con muchos amigos y familia es muy especial" y, preguntado sobre su posible ascenso a MotoGP con vistas al 2018, reconoció que quiere resolver su futuro "próximamente", si bien dijo estar centrado en el campeonato de Moto2.