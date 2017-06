"No creo que haya estado tan nervioso corriendo unos 100 metros": la emotiva despedida de Usain Bolt de las pistas de Jamaica

AFP/Getty Images

Bolt al entrar al estadio nacional para competir en la carrera "Salute to a Legend " que se disputó en los Racers Grand Prix.

Con un estadio repleto, Usain Bolt se impuso en su última carrera de 100 metros planos en suelo jamaiquino y marcó así su emotivo adiós de las pistas de su país.

La reacción del público era de esperarse: ovación absoluta.

El deportista de 30 años, quien se retirará del atletismo en agosto de este año durante los Mundiales de Atletismo de Londres, empezó su despedida frente a unas 30.000 personas en la capital, Kingston.

El ocho veces campeón olímpico ganó con facilidad la carrera, sus primeros 100 metros de este año, pero admitió haber tenido un " extraño ataque de nervios ".

Reuters

Reuters

" La carrera estuvo bien . Debo decir que estuvo ok. No creo que haya estado tan nervioso corriendo unos 100 metros", indicó.

Bolt paró el cronómetro a los 10,03 segundos y se dispuso a darle la vuelta al estadio para saludar a los aficionados que bailaban, ondeaban banderas y soplaban vuvuzelas, al tiempo que fuegos artificiales eran lanzados.

El dueño de los records mundiales de los 100 metros y los 200 metros, se arrodilló y besó la recta final .

Después, hizo su gesto característico: la pose del "rayo Bolt".

" U na gran cosa"

Quizás el velocista no estuvo muy feliz con la que fue "posiblemente una de mis peores carreras", pero es que estaba muy pendiente de no lesionarse y de algo, para él, también importante: "entretener a la multitud".

AFP/Getty Images

Fue una manera de mostrarles "que estoy agradecido por el apoyo que me han dado a lo largo de los años ".

Y añadió: "Simplemente la atmósfera y la gente, el apoyo que ellos me demostraron y me ofrecieron, realmente me puso nervioso".

"Nunca esperé esto, sabía que iba a ser grande, el estadio estaba lleno de ramos de flores. Por eso, gracias chicos por venir y apoyarme ".

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente de la Asociación Internacional de Atletismo, Sebatián Coe, estuvieron entre los asistentes.

"Es grandioso ver que todos vinieron. Eso demuestra que lo que hemos hecho por el deporte es una gran cosa para ellos y que realmente lo valoran", añadió el atleta.

"Por eso, muchas gracias. Fue un honor poner el deporte de pista y campo en la cúspide y continuar con el dominio".

"Daré lo mejor de mí, incluso cuando cuelgue mis zapatos de correr, para continuar impulsando las disciplinas de pista y campo de cualquier manera".

"Desearía que Bolt pudiera correr por otros 40 años"

Bolt ganó las medallas de oro de los 100 metros, 200 metros y 4X100 en las tres últimas olimpiadas: Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Getty Images

Su " triple triple " de nueve medallas, del que no se tenía precedentes en la historia, fue reducido a ocho preseas después de que uno de sus compañeros de equipo, Nesta Carter, dio positivo por el consumo de una sustancia prohibida por las autoridades deportivas.

Carter, quien apeló la decisión, formó parta del cuarteto que conquistó el oro en los 4X100 de Pekín.

Sin embargo, las hazañas de Bolt continúan sin tener equivalente.

Conserva el récord mundial de los 100 metros (9,58) y de los 200 metros (19,19) .

"Desearía que Usain Bolt pudiera correr por otros 40 años. Lo vamos a extrañar", dijo Carlos Morgan, un vendedor de frutas, quien no se perdió la cita en el estadio.

Y es que Morgan venía de la región de Trelawny, en donde Bolt creció.

"No sé qué va a pasar con los deportes de pista y campo cuando él se retire. Él no es sólo una bendición para Jamaica sino para las disciplinas de pista y campo y para el mundo".