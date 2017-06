El próximo álbum de 'Fifth Harmony' será el más importante de su carrera

Después de la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony en diciembre de 2016, el cuarteto ha tenido que hacer frente a las inevitables dudas que acecharon a una parte de su público, que cuestionaba cuál sería el devenir del grupo tras perder a una de sus voces más carismáticas. Sin embargo, las cuatro integrantes restantes no se han dejado amilanar por aquellos que no apostaban por su continuidad y se han propuesto demostrar con su próximo álbum que les queda energía, talento y trayectoria para rato.

Los seguidores de la girl-band pueden esperar un tercer disco más maduro en el que las cuatro chicas se han implicado mucho más en el "proceso creativo" que en sus dos álbumes anteriores: 'Reflection' y '7/27'.

"Creo que algo muy interesante es que en esta ocasión hayamos estado involucradas en el proceso creativo. Hemos co-escrito más de la mitad del álbum, así que tiene un mayor significado para nosotras", reveló Normani Kordei durante una entrevista concedida a Billboard.

Pocos días después de estrenar 'Down', el primer sencillo sin Camila, la banda ha querido apaciguar los nervios de aquellos fans que esperan impacientes su nuevo material discográfico dando algunas pistas sobre la variedad de estilos musicales que presentará su próximo trabajo.

"Tenemos algunas melodías claramente pop, pero también algunos sonidos más oscuros y urbanos, así como aires algo más R&B. Es muy versátil. Hay una amplia variedad de estilos y estamos muy ilusionadas porque se van a escuchar muchos más elementos diferentes que en cualquiera de los otros", aseguró otra de las integrantes del grupo, Ally Brooke.

De momento ni Ally ni Normani ni las otras dos vocalistas, Lauren Jauregui y Dinah Jane, son capaces de dejar de escuchar sus nuevos temas debido a lo orgullosas que se sienten de ellos.

"No vemos la hora de que la gente pueda escucharlo, sinceramente. Tenemos nuestra propia música en bucle y eso no había pasado antes. Nunca habíamos reproducido nuestra música tanto", reveló también Ally.