“Veo un interés en que no haya venta”: liquidadora de Cafesalud

La liquidadora de Cafesalud, Ángela Echeverri, dijo que ante la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de suspender provisionalmente la venta de esa entidad, ella está tranquila, porque ha “cumplido una actuación en derecho, en justicia y de acuerdo con las normas”, pero también con tristeza y preocupación “porque veo un interés en que no haya venta, en que terminemos redistribuyendo los usuarios sin recibir un peso, en que no se les pague a los acreedores y en que no se mejore la prestación del servicio”.

La venta de Cafesalud se ha convertido en un verdadero viacrucis, generando alarma en todo el sistema, pues se trata de la Empresa Promotora de Salud más grande del país, con más de 6,2 millones de usuarios, entre los afiliados al régimen contributivo y los afiliados al subsidiado.

Esto debido a que antes de que la venta fuera adjudicada entre los consorcios Prestasalud (a la postre, el ganador) y Sanitas, Caracol Radio y otros medios de comunicación publicaron denuncias sobre irregularidades en la constitución de estos grupos.

Los informes periodísticos mostraron que algunos de los socios representaban intereses de grupos políticos, otros estaban involucrados con personas condenadas por la justicia y otros podrían estar relacionados con quienes causaron la quiebra de Saludcoop, justamente el hecho que motivó la crisis del sistema, por la desaparición de esa empresa y el traslado de sus usuarios a Cafesalud.

“Todo esto genera incertidumbre y pánico en los usuarios, solo causa perjuicio a la comunidad y al sistema de salud, por eso me da tristeza, pero tengo tranquilidad de haber hecho la venta al mejor postor, al único que presentó una propuesta superior al avalúo y al que presentó un buen plan de prestación del servicio”, dijo la liquidadora esta tarde a Caracol Radio.

Agregó que la gente debería pensar en quién se beneficiaría si no hay venta y si no hay un operador que preste un mejor servicio; “¿a quién le interesa quedarse con los usuarios sin pagar?”

A su turno, el consorcio que ganó el proceso de compra, y que esperaba firmar el negocio el próximo lunes, Prestasalud, reaccionó a través de un comunicado de prensa, en el que confió en que la situación judicial se resuelva satisfactoriamente en beneficio de los usuarios y sus familias.

“Con la certeza de que la implementación de nuestro novedoso modelo de atención redundará en beneficio de los actuales usuarios, Prestasalud reitera su compromiso con la salud de los colombianos, consignado en una propuesta legítimamente adjudicada en el marco de un proceso transparente”, dice el documento.