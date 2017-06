Protestas contra la sharía y la islamofobia coinciden en ciudades de EE.UU.

Cientos de personas que protestaban hoy en varias ciudades de Estados Unidos contra la aplicación de la "sharía" o ley islámica coincidieron con otros grupos de manifestantes que defendían "derechos para todos" frente a la islamofobia.

En Nueva York, la "Marcha contra la sharía" más destacada de las convocadas por la organización ACT for America en una treintena de ciudades reunió este sábado por la mañana a tres docenas de personas al sur de Manhattan, según medios locales.

Las marchas, que se han repetido en otras ciudades del país como Seattle o Minnesota, pretendían mostrar oposición hacia la violencia doméstica, la mutilación genital de las niñas o los asesinatos por honor, según expone en su página ACT, que es considerado un "grupo de odio" antimusulmán por el Southern Poverty Law Center.

Los manifestantes anti-sharía, a los que la organización llamó a acudir con sus banderas estadounidenses, argumentaron que las enseñanzas islámicas suponen una "amenaza contra las democracias occidentales", recogió el canal ABC 7.

Frente a ellos, una contramanifestación de varias decenas de personas mayoritariamente jóvenes defendía, parapetada tras unas vallas, "derechos para todos" y el fin de los ataques racistas y la intolerancia.

De acuerdo con la información del canal, ambos grupos se lanzaron improperios, con los contrarios a la sharía gritando "basura comunista" a los opositores a la islamofobia, quienes a su vez tildaban de "nazis" a los primeros. En un momento dado, la policía intervino para separar a ambos grupos.

El organizador de la marcha de ACT for America en Nueva York, Pax Hart, atacó en un discurso a los medios y ciudadanos de izquierdas por criticar la "cultura inexistente de la violación" pero no "el Islam". "No nos rendiremos ante el excepcionalismo islámico", dijo, según The Washington Post.

Después de él, el director de la revista de extrema derecha Proud Boy, Pawl Bazile, aseguró "entender lo que es el Islam, al que decimos no", de acuerdo con el diario, que destacó la presencia de un grupo de jóvenes autoidentificados como "derecha alternativa", movimiento que busca un estado solo de personas blancas.

Durante los discursos, un hombre que asistía al evento sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado a un hospital, informó el departamento de bomberos.