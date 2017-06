Implicado en soborno a exgobernador peruano negó reunión con Odebrecht

El empresario peruano Gustavo Fernando Salazar negó haberse reunido con algún emisario de la empresa brasileña Odebrecht cuando coordinó en 2012 la recepción de 1,25 millones de dólares para el exgobernador del Cuzco Jorge Acurio, según una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio.

"No ha existido ninguna reunión que haya tenido con esta gente de Odebrecht. Solo una vez he recibido a una persona que me indicó que se iba a hacer la transacción y punto, y eso lo designé al abogado (José Zaragozá)", declaró Salazar desde la clandestinidad en el extranjero.

El empresario de seguros tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y tráfico de influencias por haber prestado una empresa suya, Wircel, para recibir una transferencia de 1,25 millones de dólares de Klienfeld, la "offshore" de Odebrecht, dirigida a Acurio.

El exgobernador regional, detenido en Perú, ha sido denunciado por los mismos delitos por presuntamente haber recibido ese dinero en 2013 como un soborno de la constructora brasileña para favorecerla en la obra Vía Evitamiento de Cuzco.

En tanto, Zaragozá se acogió a la colaboración eficaz y confirmó la denuncia de la fiscalía contra Acurio y Salazar.

"En ningún momento sabía que este dinero provenía de estos temas de lavado de activos o coimas ni nada", reiteró Salazar, expresidente del exclusivo club Regatas Lima.

El empresario dijo que el dinero estaba destinado a la compra de un departamento en una zona elegante de Lima, pero que Acurio se retractó y pidió el efectivo de vuelta, lo cual hizo.

Según la Fiscalía, basada en las declaraciones de cuatro colaboradores eficaces y documentos de transferencias de dinero, el exgobernador regional del Cuzco constituyó con Salazar y Zaragoza una empresa 'off shore' en Uruguay.

También abrió una cuenta en el banco de Andorra en Panamá en la cual recibió el dinero ilícito por parte de Odebrecht.

La Fiscalía anticorrupción de Perú investiga a los implicados en el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicarse obras en el país entre el 2005 y 2014, un período que corresponde a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Ayer, el fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, recibió la declaración del encarcelado empresario Marcelo Odebrecht al fiscal peruano Germán Juárez sobre los casos vinculados a los exmandatarios Toledo y Humala.