Donald Trump dice que está "100%" dispuesto a testificar sobre sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey

Trump dijo que el testimonio de Comey mostró que "no hubo colusión ni obstrucción".

"James Comey confirmó gran parte de lo que yo dije, y algunas de las cosas que dijo simplemente no son ciertas".

Así fue la respuesta del presidente estadounidense Donald Trump tras el testimonio el jueves del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, en una audiencia en el Senado.

Durante la declaración pública de Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado, éste acusó al gobierno de Trump de mentir en varias oportunidades.

El viernes, en declaraciones en la Casa Blanca, Trump respondió diciendo que está "100%" dispuesto a hablar bajo juramento sobre sus conversaciones con el exdirector del FBI.

Asimismo negó haber pedido lealtad a Comey y haber exigido que suspendiera la investigación sobre Flynn.

Comey habló bajo juramento durante su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Comey fue despedido por Trump el 9 de mayo cuando el FBI investiga supuestos vínculos de su campaña electoral con funcionarios rusos.

Dijo que el presidente lo presionó para que suspendiera una investigación sobre el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn y sus supuestos contactos con el embajador ruso en Estados Unidos.

Bajo juramento, el exdirector del FBI indicó que el presidente le había pedido lealtad durante una cena privada en la Casa Blanca.

El viernes, en una conferencia de prensa, Trump rechazó las afirmaciones de Comey.

Indicó que el testimonio del exdirector del FBI mostraba que "no hubo colusión, ni obstrucción".

Y recordó que Comey declaró en su testimonio que le había confirmado al presidente que él no estaba siendo investigado sobre los supuestos vínculos con Rusia.

Comey (centro) dijo que el presidente Trump le pidió que dejara "pasar" una investigación al entonces asesor de seguridad nacional, Michael Flynn (der).

Uno de los reporteros le preguntó a Trump si estaba dispuesto a dar su versión de los hechos bajo juramento.

"Cien por ciento", respondió Trump.

"Casi no conozco a este hombre (Comey)", dijo Trump. "No voy a decirle: 'quiero que me jures lealtad'. ¿Quién haría eso? ¿Quién le pediría a un hombre que jure lealtad bajo juramento? Piénsenlo".

"Casi no lo conozco. Eso no tiene sentido", agregó.

Cuando se le preguntó si tenía grabaciones sobre sus conversaciones con Comey, el presidente declaró que se referiría a ese asunto en el futuro.

"Les diré algo sobre eso quizás en el algún momento en un futuro muy próximo", expresó Trump. "Les hablaré sobre eso dentro de poco. No estoy dando ningún indicio".

Poco después de la conferencia de prensa de Trump, los líderes del Comité de Inteligencia del Senado indicaron que habían preguntado a la Casa Blanca si existían dichas grabaciones.

El comité indicó que si las grabaciones existen éstas deben ser entregadas para el 23 de junio.