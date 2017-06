¡La televisión y el cine están de luto! Fallece Adam West, quien interpretó a Batman

El actor Adam West que durante la década de los años 60 participó en la famosa serie de televisión “Batman”, murió el viernes a sus 88 años en Los Ángeles a causa de una leucemia.

El actor ganó reconocimiento gracias a esta serie, donde interpretaba a Bruce Wayne. Esta se basaba en las aventuras que vivían Batman y su ayudante Robin para luchar contra crimen.

😪 El mundo del espectáculo de luto | Murió Adam West, uno de los Batman más recordados. El actor tenía 88 años https://t.co/Np8sHOEEHx pic.twitter.com/JMiMLhW2Tu — MDZ online (@mdzonline) 10 de junio de 2017

Su familia expresó en un comunicado que "nuestro padre siempre se vio a sí mismo como el Caballero Brillante, y aspiraba a tener un impacto positivo en las vidas de sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe".

El actor también participó en películas y series como "The Girl Who Knew Too Much" y "The Outlaws Is Coming". Además, prestó su voz para las películas y series animadas como: "Chicken Little", "Los padrinos mágicos","Meet the Robinsons", entre otros.