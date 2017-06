“La Momia” llega para arrebatarle el primer lugar a “Mujer Maravilla”

“The Mummy” dirigida por Alex Kurtzman y escrita por Jon Spaihts, es una película de terror, acción y aventura que llega este fin de semana para arrebatarle el primer puesto en taquilla a la película estadunidense de superhéroes basada en el personaje de DC Comics, “Mujer Maravilla”.

Esta cinta cuenta con la participación de Tom Cruise interpretando a Nick Morton, quien combate a Ahmanet (Sofía Boutella), una antigua princesa milenaria que despierta de su tumba.

La película que tiene como tema central los monstruos clásicos, también cuenta con la historia del doctor Jeckyll y su contrario, Hyde.

El tráiler muestra a un grupo de aventureros que trasladan a la momia a Londres tras haberla encontrado y desenterrado. Esta pertenecía a una antigua egipcia. Durante el viaje se desata el caos porque la momia se despierta y empieza su sed de venganza.

Además de “La momia”, este fin de semana también se estrenan las películas de: terror “It Comes at Night”, la comedia “Beatriz at Dinner” y el drama “My Cousin Rachel”.