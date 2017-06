Mandy Moore: "Antes de 'This is Us", no sabía si debía seguir siendo actriz"

Han pasado casi 20 años desde que Mandy Moore irrumpiera en escena a golpe de estribillos pop para adolescentes, un pasado que recuerda con cariño mientras se consolida como actriz de primera gracias a la serie "This is Us", todo un fenómeno en EEUU que evitó que dejara la interpretación.

Los Ángeles (EEUU), 10 jun (EFE).- Han pasado casi 20 años desde que Mandy Moore irrumpiera en escena a golpe de estribillos pop para adolescentes, un pasado que recuerda con cariño mientras se consolida como actriz de primera gracias a la serie "This is Us", todo un fenómeno en EEUU que evitó que dejara la interpretación.

"Fue una etapa complicada. Me preguntaba si debía seguir haciendo esto, si debía retomar los estudios, volver a hacer música o sentar la cabeza y formar una familia. Estaba realmente confundida sobre la dirección que debía tomar mi vida", explicó la artista en una entrevista con Efe.

La primera temporada del drama familiar "This is Us", nominada a tres Globos de Oro, incluida la candidatura de Moore como mejor actriz de reparto, se saldó en marzo con una conclusión que fue seguida por casi 13 millones de espectadores en Estados Unidos.

En enero, la cadena NBC renovó "This is Us" por dos temporadas más.

"Ninguno nos podíamos imaginar algo así. La serie tiene vida propia ahora. Sabíamos que era especial, pero esto es una experiencia única en la vida de un actor. Es alucinante el apoyo y el amor que recibimos por parte de la audiencia", sostuvo la actriz, de 33 años, a la que se le quiebra la voz cuando se le pregunta por una más que posible candidatura al Emmy.

"¡Oh, Dios! No puedo ni imaginarlo. Ya es un regalo ser parte de la serie. Realmente lo es todo para mí. Es un trabajo fijo y me da seguridad laboral. El que nos lleguen los reconocimientos es la guinda al pastel", manifestó.

Moore nunca antes había participado en una serie de televisión, pero más allá de esa circunstancia, lo que más le ha impactado de toda la experiencia ha sido la capacidad del formato para "conectar" con la gente.

"Se ha convertido en una discusión colectiva. La serie ha comenzado una conversación en la sociedad y ha hecho que la gente se abra y hable sobre situaciones personales que les hacen sentir muy vulnerables", indicó.

Moore vive un momento tan destacado profesionalmente que no ha dudado en regresar al cine con una propuesta arriesgada y opuesta a todo lo que ha hecho previamente en su carrera.

Se trata de "47 Meters Down", de estreno el día 16, un thriller que cuenta la historia de supervivencia en el fondo del mar de dos hermanas acechadas por tiburones.

"Nunca había hecho algo así. Ni siquiera había pensado en tocar el género, pero el guión me encantó. Lo devoré por completo. Me entusiasmaba rodar bajo el agua", explicó la intérprete.

La cinta, dirigida por Johannes Roberts y escrita por el español Ernest Riera y el propio Roberts, cuenta la carrera contrarreloj por sobrevivir de las jóvenes, que tras sufrir un accidente en una jaula de observación, tratan de subir a la superficie con menos de una hora de oxígeno en sus tanques.

"Es mucho más que una película de tiburones. Es una historia sobre superar retos y el terror que supondría afrontar una situación así. El público está al borde de las butacas y cruza los dedos para que consigan sobrevivir", valoró Moore.

La artista asegura que no es una adicta al riesgo, pero sabe que es importante salir de su zona de confort.

"Me gusta ser espontánea y pasarlo bien. No me quedo dentro de mi habitación en vacaciones", señaló entre risas. "Hay que creer en tu instinto. A veces los riesgos son buenos", aseguró Moore.

Tanto es así, que la artista no descarta regresar a sus raíces musicales (hace ocho años que no lanza un álbum de estudio) en cuanto sus compromisos profesionales se lo permitan.

"Lo echo de menos. Lo intentaré cuando tenga más tiempo libre", prometió la artista que, con 17 años, enganchó a millones de personas con temas como "Candy" o "I Wanna Be With You".

"Honestamente, siento que sigo siendo la misma niña. Soy más sabia y tengo más experiencia. Sé cómo funciona este negocio y no soy tan inocente. Pero no doy nada por sentado y agradezco enormemente cada oportunidad que se me presenta. Ir a trabajar cada día es una bendición", finalizó.