Bottas: "Lewis ha hecho una vuelta increíble"

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en la clasificación del Gran Premio de Canadá, felicitó a su compañero británico Lewis Hamilton (Mercedes) por haber logrado la 'pole position' después de una vuelta rápida que calificó como "increíble".

"Lewis ha sacado una vuelta increíble, yo en la segunda tanda lo he intentado pero me he ido largo en la vuelta 10. Tengo que darle la enhorabuena a Lewis porque lo ha hecho genial", expresó el piloto finlandés tras la sesión clasificatoria de hoy.

Bottas destacó también que su compañero alcanzó la 'pole' número 65 de su carrera, con la que iguala al brasileño Ayrton Senna.

A nivel personal, se mostró contento por la mejora de los ajustes del coche, con el que fue el más rápido en la Q1, aunque reconoció que en la última tanda su monoplaza fue "inestable" por lo que no logró "una vuelta buena". EFE.

1011340