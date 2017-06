Vettel: "Espero una carrera apretada, en ritmo de carrera estamos iguales"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno y segundo en la clasificación del Gran Premio de Canadá tras el británico Lewis Hamilton (Mercedes), dijo que espera "una carrera apretada", ya que cree que Ferrari y Mercedes están "iguales en ritmo de carrera""Espero una carrera apretada, han estado apretadas todas. Somos iguales en ritmo de carrera, es verdad que no es fácil adelantar, pero va a ser una carrera larga", auguró Vettel tras la sesión de clasificac

El tetracampeón mundial alemán (entre 2009 y 2013 con Red Bull) dijo que no estaba "contento" con la vuelta de clasificación, ya que tuvo algunos errores en las primeras curvas.

"En primer lugar hay que dar la enhorabuena a Hamilton, es verdad que no estoy contento, tuvimos un problema en clasificación. Creí que en la última vuelta íbamos a poder mejorar pero he perdido un poco el coche en la curva 2 y estaba perdiendo décimas. El final de la vuelta no fue suficiente, pero así son las cosas", dijo.