Ostapenko, la victoria de la fe, según Anabel Medina

"Ha creído en ella, no ha bajado los brazos en ningún momento", asegura Anabel Medina, que desde hace unos meses entrena a la letona Jelena Ostapenko, la nueva ganadora de Roland Garros con 20 años recién cumplidos.

La tenista española, que busca encauzar en positivo el torbellino de tenis que sale del brazo de la jugadora de Riga, la define como una luchadora que no pierde la fe en sus opciones.

"Ha creído muchísimo en ella y lo ha mantenido durante las dos semanas. Quitando del 1-0 al 3-0 de hoy, en ningún momento ha bajado la cabeza y se ha rendido", señala la entrenadora, que considera que el carácter de Ostapenko es similar al suyo, al de una doble ganadora de Roland Garros en dobles.

Ostapenko es un torrente de tenis, una fuente inagotable de golpes que buscan matar el punto y "si con esa forma de jugar baja la cabeza se le van todas fueras", resume su entrenadora.

Esa fe le ha llevado a remontar cuatro de los siete partidos que le han llevado hasta la conquista de la Copa Suzanne Lenglen, incluida la final contra la rumana Simona Halep.

"Se motiva en los grandes escenarios, un Grand Slam le motiva muchísimo y eso le hace que no baje la cabeza. No se puede estar al cien por cien todo el año y le costaba más mantener la concentración", comentó.

Pero desde que hace un mes, desde el pasado torneo de Stuttgart trabaja con Medina, su concentración no ha perdido fuerza, como tampoco lo ha hecho su juego.

"Se ha mantenido concentrada, creo que es la que más partidos ha ganado en la gira de tierra", aseguró.

Medina reconoció que ahora tiene "la tarea más difícil", la de evitar que el éxito se le suba a la cabeza y que la campeona que apunta se convierta en una jugadora vulgar.

"Viene con muchísima inercia, ha jugado muy bien, ha ganado muchos partidos y cuando decaiga tendrá que gestionar una situación nueva", aseguró.

La entrenadora recordó que en los últimos días Ostapenko podía pasear sin problemas por Roland Garros sin que nadie se volviera al verla.

"Eso ya no le va a pasar, va a recibir muchos focos. Hay que encajar esa situación, centrarse en el trabajo, no perder la atención en lo que toca", dijo.

La victoria en la final lo cambia todo, porque de haber perdido contra Halep "habría sido la sorpresa del torneo" pero ahora es "una ganadora de Grand Slam (...) la más joven desde hace año".

"Me siento orgullosa de lo que hemos hecho estas dos semanas, todavía no me lo creo", afirmó la entrenadora.