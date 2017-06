Flora Duffy: Fue muy especial ganar el Mundial derrotando a Gwen (Jörgensen)

Flora Duffy añadió un punto de exotismo al Mundial de triatlón al ganarlo el año pasado, por primera vez para Bermudas, un éxito que logró al destronar a la estadounidense Gwen Jörgensen, campeona olímpica en Río de Janeiro (Brasi), ganadora del título los dos años anteriores y plusmarquista de victorias en las 'World Series' (17).

Leeds (Reino Unido), 10 jun (EFE).- Flora Duffy añadió un punto de exotismo al Mundial de triatlón al ganarlo el año pasado, por primera vez para Bermudas, un éxito que logró al destronar a la estadounidense Gwen Jörgensen, campeona olímpica en Río de Janeiro (Brasi), ganadora del título los dos años anteriores y plusmarquista de victorias en las 'World Series' (17).

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la localidad inglesa de Leeds, donde este domingo disputará la cuarta prueba del Mundial, Duffy explica cómo se encuentra y cuáles son sus objetivos en una temporada en la que podría revalidar título sin excesivos problemas, dada la ausencia, al estar embarazada, de la propia Jörgensen.

Pregunta: Llega después de ganar el mes pasado en Yokohama (Japón), en su primera comparecencia en este Mundial. ¿Viene a por la segunda victoria aquí, en Leeds?

Respuesta: Sí, la victoria siempre ocupa el escenario del mejor de los casos posibles. Siempre salgo a luchar por estar en el podio, así que, sí, estaría bien. Lo intentaré, porque tengo que recuperar puestos en la general. Y cada carrera es importante, al igual que lo es cada punto.

P: Ganar el pasado Mundial, ¿le supuso a usted una alegría doble, por el hecho de haber derrotado a (Gwen) Jörgensen, que parecía invencible?

R: Fue muy especial. Sobre todo, la manera en la que me hice con el título, en (la Gran Final de) Cozumel (México), al batir allí a Gwen. De forma legítima.

Ella es la campeona olímpica y era la vigente campeona mundial. Así que lograr el título de esa forma demostró, aunque fuera demostrármelo tan sólo a mí misma, por decirlo de alguna manera, que era algo que merecía. No me encontré el título por casualidad, desde luego.

P: Supongo que ahora el objetivo es revalidarlo, ¿no?

R: Así es. Cuando llegas como vigente campeona mundial, quieres volver a serlo. Quieres defender el título. Éste es un año interesante, con algunas chicas ausentes, al estar embarazadas, como Gwen y (la británica) Helen Jenkins.

Otras tienen lesiones... el año pos-olímpico siempre es interesante. Existe la oportunidad, así que competiré lo mejor que pueda. Porque estaría muy chulo repetir. Sí.

P: ¿Como reaccionaron en su país cuando ganó el título mundial? En Bermudas hay buenos atletas, la mayoría 'sprinters', pero nunca había habido una figura del triatlón. Y ahora, el año que viene, serán sede de una de las pruebas del Mundial.

R: La reacción fue increíble. Realmente fue una sensación, se vivió como una gran noticia, sobre todo porque sucedió después de los Juegos. Me contaron cuando volví a casa cómo la gente me animaba y cómo disfrutaron con esa victoria. Al regresar, todo el mundo me transmitió su alegría.

P: ¿Qué espera de la prueba de este domingo? ¿Se ve ganadora?

R: Ya veremos. Hay menos gente en la salida que habitualmente; este recorrido es siempre muy técnico y exigente, así que, seguro que va bien a aquellas triatletas que sean más fuertes.

Ojalá que no llueva durante la prueba. Iré a tope a por el podio, eso seguro. Y luego ya veremos qué pasa.