Márquez: "Prefiero ser cuarto con cuatro caídas, que ser décimo sin ninguna"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) quitó importancia a las cuatro caídas que padeció entre los entrenamientos libres y la sesión de clasificación del Gran Premio de Cataluña, al afirmar que prefiere "ser cuarto con cuatro caídas, que ser décimo sin ninguna".

A pesar de los problemas padecidos, el piloto catalán, que había dominado casi todas las sesiones de entrenamientos libres, saldrá en la carrera de mañana desde la cuarta posición, por detrás de su compañero de equipo Dani Pedrosa, que consiguió la 'pole'.

"Prefiero ser cuarto con cuatro caídas que ser décimo sin ninguna", puntualizó el ilerdense, quien añadió que sus salidas de pista sucedieron como consecuencia de un cúmulo de razones.

"Las caídas son una consecuencia del estado de la pista, la temperatura tan alta, todo el mundo sufre mucho con los neumáticos. Dani (Pedrosa) es muy fino, pesa menos, fuerza menos los neumáticos y eso le permite ir a un ritmo más rápido", analizó.

Asimismo, las ganas de correr "en casa" fue, según Márquez, otra de las causas: "He salido motivado y ha pasado lo que ha pasado. Mejor que pase hoy y no mañana. En casa no te cortas, si te cortas mal".

En este sentido, admitió que Pedrosa es el favorito con vistas a la carrera de mañana y consideró factible poder luchar por el podio: "El objetivo, primero, es hacer mañana un buen 'warm up'. Después es factible estar segundo o tercero, mientras que ganar sería cuadrarlo todo".

Preguntado por si los problemas con los neumáticos que hoy padeció el piloto de Yamaha Maverick Viñales, líder del Mundial, le pueden beneficiar con vistas a la lucha por la general, Márquez recordó que la clasificación está muy disputada.

"(La situación de Viñales) ni me hace estar más tranquilo ni más preocupado. No hay un rival, hay muchos rivales y ahora tenemos que dar el 100%", concluyó.