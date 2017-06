Valverde:"Estoy satisfecho por estar peleando con los mejores"

El español Alejandro Valverde (Movistar) se mostró "satisfecho" al final de la etapa con final en Alpe D'Huez "por estar peleando con lo mejores tras un tiempo sin competir".

"Después de todo el tiempo que llevaba sin competir estamos ahí en la pelea y eso me deja satisfecho tras un día tan duro como hoy", No estamos quizás con los 3-4 mejores, pero estamos cerca y me deja contento", dijo.

Valverde, quinto en la general a 1:43 del líder Richie Porte, admitió que al final no pudo seguir el ritmo del australiano.

"Porte ha arrancado realmente fuerte en ese final; yo iba a rueda de Kwiatkowski y me iba tragando todo el aire de cara. Ha sido difícil intentar seguir su ritmo".

Ante la última jornada de montaña, el ciclista murciano anunció que tratará de estar de nuevo con los mejores. "Mañana será otro día duro y de nuevo volveremos a intentar estar cerca de los primeros", concluyó.