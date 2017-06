Porte:"Al final, la mejor defensa era atacar"

El australiano Richie Porte (BMC), líder del Criterium de Dauphiné, señaló tras reafirmar su maillot amarillo que "al final la mejor defensa fue atacar".

"Le mejor defensa era atacar al final. Mi equipo había controlado todos los movimientos de los favoritos hasta el ascenso final, han hecho un trabajo fantástico", explicó en meta el ciclista de Tasmania.

Aunque su ventaja respecto a Chris Froome es de 1.02 minutos a falta de la jornada de este domingo, Porte aún no es partidario de cantar victoria.

"Aún no me puedo dar por satisfecho, ya que mañana habrá una dura batalla. Será una etapa corta, pero nada habrá terminado hasta que no hayamos franqueado la línea de meta", concluyó.