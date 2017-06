Alistair Brownlee: "Aún no he decidido si estaré en los Juegos de Tokio 2020"

El inglés Alistair Brownlee, plusmarquista de triunfos en pruebas del Mundial de triatlón (21), que ganó dos veces (2009 y 2011), es el único representante de ese deporte que ha conseguido revalidar título olímpico, al repetir hace un año el oro ganado en Londres en Río de Janeiro (Brasil), encabezando un histórico doblete junto a su hermano menor, Jonathan.

Leeds (Reino Unido), 10 jun (EFE).- El inglés Alistair Brownlee, plusmarquista de triunfos en pruebas del Mundial de triatlón (21), que ganó dos veces (2009 y 2011), es el único representante de ese deporte que ha conseguido revalidar título olímpico, al repetir hace un año el oro ganado en Londres en Río de Janeiro (Brasil), encabezando un histórico doblete junto a su hermano menor, Jonathan.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Leeds, sede este domingo de la cuarta prueba del Mundial, donde los hermanos más famosos de la historia del triatlón podrían firmar su octavo 'doblete' en una prueba de alto nivel internacional y repetir el logrado en su casa el año pasado, Alistair comenta cómo se encuentra y lo que supone para él competir de nuevo ante sus ciudadanos.

Pregunta: La principal noticia de las últimas horas es que el relevo mixto de triatlón será olímpico a partir de los Juegos de Tokio 2020. ¿Se ha planteado la idea ya de ir a por un tercer y, por qué no, un cuarto oro en Japón?

Respuesta: Puede ser. Obviamente, pensarlo resulta bastante emocionante. En Juegos Olímpicos siempre he tenido una suerte fantástica. Ahora, este año estoy centrado en otras cosas (en pruebas de media y larga distancia), pero está claro que el relevo sería una gran motivación añadida para volver a preparar unos Juegos. Ya veremos qué pasa.

Pero, de momento, estoy pensando en lo bueno que es para nuestro deporte que en el Programa olímpico se haya incluido el relevo mixto.

P: ¿Competirá en los Juegos de Tokio, en 2020, o para entonces le veremos haciendo el Ironman y otras pruebas de larga distancia? ¿Ha tomado una decisión definitiva, ya?

R: No. No la he tomado aún.

P: Ha disputado tres pruebas de medio Ironman (1.900 metros a nado, 90 kilómetros en bici y medio maratón -21,097 kilómetros- a pie) este año. Ganó el 70.3 de St.George (Utah, EEUU) y en Mogán (Gran Canaria, en España), pero el fin de semana pasado se tuvo que retirar en Eslovaquia, en el tramo de carrera a pie. ¿Cómo percibe esta nueva experiencia?

R: Sí. Gané las dos primeras y en la tercera, la verdad es que no lo hice tan bien. Tuve un mal día.

Pero estoy aprendiendo, como si de un nuevo tipo de deporte se tratara. Siempre hay días buenos y días malos. Ya veremos qué pasa, al final.

P: Está curtido en más de mil batallas y ha ganado muchísimas de ellas, pero, al competir en casa, ante un público que le adora, ¿siente presión? ¿Está nervioso?

R: Competir en casa siempre conlleva presión. Pero, por encima de todo eso, lo más importante para mí es divertirme y disfrutar toda esta experiencia.

Es realmente fantástico que lo más selecto del triatlón mundial venga a mi ciudad natal. Es algo que me hace sentir muy orgullo. Muy orgulloso por ser un triatleta. Y muy orgulloso de ser de Leeds. Es sensacional tener esta prueba aquí. Competir en Leeds siempre es algo muy especial, obviamente.

P: ¿Cree que su hermano Jonny aún tiene posibilidades de ganar este Mundial, después de su flojo arranque de campaña? Debería sacar muy buenos resultados en las cinco pruebas que quedan y luego ir a por todas en la Gran Final, en Rotterdam (Holanda), a mediados de septiembre. ¿Lo ve posible?

R: Jonny ha tenido muchísima mala suerte este año y sé que va a luchar lo indecible por intentar ganar el Mundial.

Pero ya veremos qué es lo que pasa, al final. Ojalá que pueda tener unas cuantas buenas carreras.