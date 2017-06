Liberales y conservadores agitaron el sonajero presidencial esta semana

De La Calle confirmó que le interesa la consulta y que si el liberalismo toma la decisión de liderar la gran coalición en defensa de la paz él está dispuesto a someterse a las reglas del partido.

Este guiño de Gaviria no cayó muy bien en el senador y precandidato Juan Manuel Galán quien manifestó que no ve garantías para continuar su campaña si el ex presidente llega a la dirección del partido puesto que ya ha respaldado públicamente a de La Calle.

En el conservatismo el directorio nacional tomó por unanimidad la decisión de que habrá candidato propio elegido por una consulta popular o mediante la convención. Estas reglas se fijarán al final del mes de julio y por ahora la contienda es de uno, aunque hay dos precandidatos Marta Lucía Ramírez y Ubeimar Delgado.

Marta Lucía Ramírez aspira a ser la candidata conservadora cualquiera que sea el mecanismo.

Los conservadores no descartan participar de una coalición con el uribismo pero por ahora se enfocaran en definir las reglas internas de juego.

La semana pasada David Barguil, Alejandro Ordóñez y Antonio Navarro anunciaron sus aspiraciones