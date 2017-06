Musulmanes celebran el Ramadán entre la mayoría católica de Paraguay

Los creyentes musulmanes en Paraguay celebran estos días el mes sagrado de Ramadán con el ayuno entre la salida y la puesta de sol y los rezos diarios en el país con mayor proporción de católicos de América Latina, donde un 90 % de sus habitantes se declara seguidor de esta fe religiosa.

Asunción, 9 jun (EFE).- Los creyentes musulmanes en Paraguay celebran estos días el mes sagrado de Ramadán con el ayuno entre la salida y la puesta de sol y los rezos diarios en el país con mayor proporción de católicos de América Latina, donde un 90 % de sus habitantes se declara seguidor de esta fe religiosa.

Sin embargo, los musulmanes en el país suramericano no ven perjuicio en ser una minoría y celebran su fiesta sagrada al igual que los creyentes del Islam en todo el mundo.

La mezquita, que se encuentra en el Centro Benéfico Islámico de Asunción, acogió este viernes, día sagrado de la semana en la religión islámica, a todos aquellos creyentes musulmanes que fueron a realizar la oración.

Con los primeros versos del Adhan (llamada a la oración) los fieles iban llegando al lugar, situado en el humilde Barrio Obrero de la capital paraguaya y, tras descalzarse y limpiar sus pies, iban tomando sitio en el interior.

Algunos tomaban y leían un Corán (libro sagrado) sentados en el suelo mientras otros charlaban en una esquina aguardando la entrada del sheik (sacerdote).

Varias decenas de hombres de diferentes nacionalidades, como jordanos, libaneses, pakistaníes, y también paraguayos, y algunos niños escucharon la sura (salmo) del día recitada por el sheik Mohamad Hassan, que versó sobre el sentido del ayuno en Ramadán.

"El ayuno no es solamente para los musulmanes. Los cristianos tienen otra forma para ayunar y los judíos también lo tienen. Dios dice en el Corán sagrado "Creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los que precedieron"', dijo a Efe el sheik Muhamad.

"Esto significa que el ayuno es una costumbre para todos los creyentes de la historia, no solamente para el Islam", añadió.

La oración en esta mezquita de Asunción, como en todas las del mundo, se hace en árabe, sin embargo, disponen de un traductor, Ali S. Rahal, que tras el salmo del sheik hizo un pequeño resumen para los creyentes en español.

Rahal explicó que, pese a ser los musulmanes una minoría en el país, se sienten respetados y acogidos por la población.

"Por más que somos minoría somos respetados, nos respetamos entre nosotros y respetamos a los demás. Creo que ser mayoría o minoría no hace la diferencia porque vivimos en un mundo que hay mucha diversidad y la única forma de poder avanzar y seguir viviendo en armonía es que uno respete al otro", señaló Rahal.

Destacó que el pueblo paraguayo ayuda "mucho" a la comunidad musulmana y detalló se interesan por saber qué es el Ramadán.

"Siempre viene la curiosidad de saber cómo aguantamos sin beber agua. Yo les digo que por lo menos nosotros, desde que sale hasta que baja el sol, sabemos bien que no podemos. Pero hacemos como cuando vas de viaje, antes nos cargamos las pilas con un buen desayuno, y al romper el ayuno también nos volvemos a rehidratar", afirmó.

Rahal, que lleva más de 20 años en Paraguay, explicó que "lo más desafiante es que su cultura es totalmente distinta y nosotros tenemos que ser fuertes".

"Cuando voy a mi trabajo, en el horario de almuerzo están almorzando. Me respetan pero igual tienen que comer, ellos no tienen ni una obligación de no hacerlo porque yo esté ayunando", indicó Rahal.

Tampoco ayudan, dijo entre risas, las invitaciones a asados en estas fechas sagradas.

"Trato de evitar la tentación y también compartir con ellos, porque, por más que no esté tomando, está el alcohol en la mesa. Eso yo creo que es lo único difícil acá, pero nosotros lo tomamos como desafío para probar más aún nuestra fe", añadió.

Rahal, como el resto de musulmanes del mundo, sigue el ayuno marcado para las fechas de Ramadán (que se guía por el calendario lunar y este año comprende del 27 de mayo al 25 de junio): no comer ni beber durante las horas de sol, no tener relaciones sexuales, cuidar el vocabulario...

El Ramadán acaba con el fin del mes de ayuno y como lo que es, una fiesta de la religión que se celebra en familia el día del Eid al-Firt (fin del mes de Ramadán), cuando se reza, se come y se festeja.

"Ese día es solamente alegría", resumió Rahal.