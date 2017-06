Los laboristas ganan el último escaño en liza en las elecciones británicas

El Partido Laborista se llevó hoy por 20 votos el último escaño en liza en las elecciones generales británicas, un resultado final que deja al Partido Conservador con 318 diputados y al laborista con 262 en la Cámara de los Comunes.

En la circunscripción de Kensington (Londres), la última de las 650 que quedaba por escrutar, la candidata laborista Emma Dent Coad, sumó 16.333 votos, mientras que la "tory" Victoria Borwick obtuvo 16.313 sufragios.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, no ha podido revalidar la mayoría absoluta que mantenían hasta ahora, al no haber sobrepasado la barrera de 326 diputados, y negociará la formación de un nuevo Gobierno con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

El escaño de Kensington pasó a manos de los laboristas tras haber sido un feudo conservador desde 1974 después de tres recuentos, un proceso que concluyó cerca de 24 horas después del cierre de los colegios electorales, el jueves a las 22.00 horas (21.00 gmt).

Con el escrutinio ya cerrado, el Partido Conservador ha obtenido un total de 13.667.213 papeletas y ha perdido 13 diputados respecto al resultado de los comicios de 2015, mientras que el Partido Laborista ha sumado 12.874.985 votos, con los que logra 30 diputados más que hasta ahora.

Pese a las presiones que ha recibido May desde la oposición y desde sus propias filas para considerar dar un paso atrás, la primera ministra aseguró que tiene intención de negociar con los unionistas norirlandeses la formación de un Ejecutivo "estable".

El Gobierno británico afronta en los próximos días el inicio de las negociaciones con Bruselas para establecer las condiciones de salida de la Unión Europea (UE) y deberá gestionar además la amenaza terrorista que pesa sobre el Reino Unido.

El país se mantiene en un nivel de alerta "severo", el cuarto en una escala de cinco, tras haber sufrido tres atentados desde marzo, el último de ellos el pasado sábado, cuando murieron ocho personas y 48 resultaron heridas en la zona del puente de Londres.