Los laboristas ganan el último escaño en liza en las elecciones británicas

El Partido Laborista se llevó hoy por 20 votos el último escaño en liza en las elecciones generales británicas, un resultado final que deja al Partido Conservador con 318 diputados y al laborista con 262 en la Cámara de los Comunes.

En la circunscripción de Kensington (Londres), la última de las 650 que quedaba por escrutar, la candidata laborista Emma Dent Coad, sumó 16.333 votos, mientras que la "tory" Victoria Borwick obtuvo 16.313 sufragios.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, no ha podido revalidar la mayoría absoluta que mantenían hasta ahora, al no haber sobrepasado la barrera de 326 diputados, y negociará la formación de un nuevo Gobierno con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.