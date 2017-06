La revista francesa "Charlie Hebdo" dedica una portada a una May decapitada

La revista satírica francesa "Charlie Hebdo", cuya sede en París fue blanco de un ataque yihadista que mató a 12 personas en enero de 2015, dedicó su portada de esta semana a la primera ministra británica Theresa May, a la que representa decapitada.

En una alusión a la violencia yihadista que ha padecido el Reino Unido las dos últimas semanas, "Charlie Hebdo" titula en su primera página de este miércoles con "Multiculturalismo a la inglesa" y atribuye un bocadillo a May con la frase "Two much is too much" ("esto es demasiado", en español).

"Charlie Hebdo", fundado en 1970, es conocida por publicar sarcásticas e impactantes portadas.

Uno de los episodios de la que le trajo más problemas fue cuando empezó a caricaturizar al profeta Mahoma, considerado como un insulto por una parte del mundo musulmán.