Qué es el DUP, el partido que formó gobierno en Reino Unido, y las dudas que genera

El Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, al no lograr en las elecciones de este jueves la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, empezó a buscar socios.

Y los encontró pronto: una pequeña formación de Irlanda del Norte, el Partido Unionista Democrático (DUP por sus siglas en inglés).

Ningún partido obtuvo suficientes escaños para gobernar. A falta de un escaño por definir (que probablemente irá a los conservadores) los tories tienen 318 puestos, ocho menos que los 326 que necesita para conformar el Ejecutivo, mientras los laboristas alcanzaron 261.

Y es aquí, con sus 10 escaños, donde ha entrado en juego el DUP.

Junto a ellos, May suma 32 8 asientos, suficientes para formar el gobierno que anunció este viernes al mediodía .

¿Pero qué es el DUP y qué implica esta coalición gobernante?

El Partido Unionista Democrático es el mayor partido de Irlanda del Norte y la organización con más escaños en la Asamblea de esa nación constituyente de Reino Unido, aunque su representación en el Parlamento británico es mínima.

Además, cuenta con una gran base de apoyo entre los protestantes en la región.

En el pasado fue muy criticado por sus vínculos con grupos paramilitares violentos leales a la corona británica -y enemigos del IRA- , que jugaron un papel activo en la ola de violencia que afectó a Irlanda del Norte por décadas.

Por eso, nunca estuvieron tan cerca de los conservadores como sus rivales en Irlanda del Norte, el Partido Unionista de Ulster.

El DUP incluso se opuso al Acuerdo del Viernes Santo que terminó con la violencia en Irlanda del Norte.

Pero su pasado no parece ahora ser un obstáculo para Theresa May, a quien la formación norirlandesa ya mostró el apoyo para conformar el gobierno.

El DUP en el gobierno de Irlanda del Norte

Es cierto que en los últimos años la organización y su ya fallecido líder, Ian Paisley, marcaron distancia con estos grupos violentos y que desde 2007 acordaron compartir el poder con la organización republicana Sinn Féin en la Asamblea de Irlanda del Norte.

Sinn Féin fue por muchos años considerado el brazo político de la organización Ejército Republicano Irlandés (IRA por sus siglas en inglés), que apoya la unidad de Irlanda del Norte con la República de Irlanda.

El apretón de manos que en 2007 se dieron el líder del DUP, Ian Paisley, y el dirigente de Sinn Féin, Martin McGuiness, fue considerado un hito en el proceso de paz de Irlanda del Norte.

Reuters

El líder del DUP, Ian Paisley, y el dirigente de Sinn Féin, Martin McGuiness en 2007.

Pero este momento también marcó un cambio en la dirección del DUP, que pasó a ser un partido de gobierno en Irlanda del Norte, tomó distancia de su pasado violento y se convirtió en una opción política más potable.

Pese a esto, su postura ultraconservadora se mantiene en temas como el aborto y el matrimonio gay.

Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido donde el aborto es aún ilegal y en gran medida gracias al DUP.

Y en relación al matrimonio gay, la líder del partido, Arlene Foster, ha dicho enfáticamente que "Peter no se casará con Paul en Irlanda del Norte".

Puntos espinosos

El DUP fue favorable al Brexit , o la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del año pasado, y en ese sentido parecería un aliado natural del Partido Conservador.

Pero, por otra parte, ha sido enfático en su posición de que no haya cambios mayores en la situación de la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que forma parte de la Unión Europea .

Este es uno de los puntos espinosos de la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea para un nuevo acuerdo tras el Brexit. En su plan de gobierno, el DUP dice que quiere una frontera con la República de Irlanda "tan fluida y sin fricciones" como sea posible .

Getty Images

El DUP tiene una fuerte base de apoyo entre los protestantes de Irlanda del Norte.

Según el editor económico de la BBC en Irlanda del Norte, John Campbell, otra de las posibles demandas del DUP en la coalición de gobierno es que Westminster compense en su totalidad los fondos que va a perder Irlanda del Norte con la salida del Reino Unido de la Unión Europea .

Irlanda del Norte esperaba recibir más de US$400 millones en concepto de la Política Agrícola Común de la Unión Europea y US$500 millones más por otros conceptos.

Campbell señaló que el DUP va a usar su influencia para extraer concesiones importantes de parte de los conservadores.

George Osborne, conservador y antiguo ministro de Finanzas británico, se refirió a esto señalando que "vamos a ver muchas autopistas, escuelas y hospitales nuevos en Irlanda del Norte" .

"Tenemos a un partido Conservador en minoría que está en el despacho del primer ministro, pero no en el poder. Su mayoría depende del capricho de 10 demócratas unionistas, que no apoyan los puntos centrales del plan económico del gobierno", agregó el ex funcionario conservador.

Y agregó: "las decisiones que afectarán al país serán tomadas ahora en Belfast (capital de Irlanda del Norte) y eso no es sostenible".

Y el DUP puede ganar otros dividendos para el territorio, como por ejemplo una rebaja en el impuesto corporativo, la reducción en el IVA o Impuesto al Valor Agregado en el sector.

Pero lo más importante es que con sus 10 escaños, el DUP puede tener una influencia decisiva en el tipo de acuerdo que negocie el Reino Unido con la Unión Europea.