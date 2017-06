España cree que May no ha logrado "el mandato fuerte y estable" que deseaba

El titular español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó hoy que la primera ministra británica, Theresa May, no ha logrado "el mandato fuerte y estable" al que aspiraba con la convocatoria de elecciones, pero confió en que la formación de su Gobierno no afecte a la negociación del "brexit".

Dastis expresó su deseo de que el Reino Unido cuente "pronto con un Gobierno estable" para afrontar el diálogo con la UE, si bien presagió que todo apunta a que la negociación "sí que parece que va a ser un poco más complicada".

"Parece que el objetivo con el que se habían celebrado las elecciones, que era obtener un mandato fuerte y estable, no se ha logrado, y lo que deseamos es que pronto haya precisamente un Gobierno estable", aseguró el jefe de la diplomacia española.

Dastis hizo estas declaraciones a los periodistas en Astaná, donde acompaña al rey Felipe VI en su visita al país centroasiático para inaugurar la exposición internacional en la capital de Kazajistán.

El Partido Conservador de May ha ganado los comicios con 318 diputados, a ocho de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, aunque podría alcanzarla con los diez escaños del Partido Democrático Unionista del Ulster (DUP).

Los laboristas de Jeremy Corbyn han obtenido 261 escaños, frente a los 229 que tenían hasta ahora.

Sobre si la pérdida de la mayoría de los conservadores puede hacer que la negociación del "brexit" sea menos exigente, Dastis opinó: "Si eso es así, no vendrá mal, porque nosotros nunca hemos querido una negociación dura".

"No sé si va a ser más dura o menos dura. Un poco más complicada sí que parece que va a ser", añadió.

Dastis confió en que el resultado electoral "no afecte a la negociación" con Bruselas y haya "cuanto antes un interlocutor" para abordar el diálogo, que está fijado que se abra el próximo día 19, con el fin de alcanzar un acuerdo "lo más beneficioso posible" para los ciudadanos europeos y británicos.

El objetivo, prosiguió, es que haya "una salida ordenada y pacífica y un futuro marco de relaciones constructivo que permita la relación más estrecha" entre la UE y el Reino Unido.

"Hacemos votos para que la situación se resuelva lo antes posible", declaró Dastis, quien recordó que el Reino Unido tiene tradición de formar Gobierno con rapidez.

En el plano bilateral, el ministro de Asuntos Exteriores señaló que la relación de España con el Gobierno de May ha sido "buena" hasta ahora, por lo que no ve "razón para dejar de tenerla".

También manifestó su confianza en que la formación del nuevo Gobierno británico "no afecte para nada" a la visita de Estado que los reyes de España harán al Reino Unido del 12 al 14 de julio invitados por Isabel II.

Dastis felicitó a May por ser la ganadora de unos comicios que se desarrollaron de manera "pacífica y normal".