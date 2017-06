Una rejoneadora para estoquear a la ultraderecha en su bastión

Marie Sara es una de las grandes voces del toreo en Francia. Primero como rejoneadora, después como empresaria, Sara ha cambiado ahora de arena para arrebatarle a la ultraderecha uno de sus feudos, la muy torera región de la Camarga.

París, 9 jun (EFE).- Marie Sara es una de las grandes voces del toreo en Francia. Primero como rejoneadora, después como empresaria, Sara ha cambiado ahora de arena para arrebatarle a la ultraderecha uno de sus feudos, la muy torera región de la Camarga.

En la lucha por los 577 escaños que se repartirán en las legislativas -cuya primera vuelta se celebra el próximo domingo-, pocos duelos concitan tanta atención como el que librarán Sara y el candidato del Frente Nacional (FN), Gilbert Collard.

Collard es uno de los solo dos diputados que tiene la extrema derecha en la Asamblea Nacional. Su arraigo en esta tierra rural y conservadora del sur francés, muy cercana a Cataluña, es grande, por lo que su escaño parecía uno de los pocos que el FN podía dar por descontados antes de la campaña.

Hasta que el presidente francés, Emmanuel Macron, sorprendió a Sara.

"Me llamó para ofrecerme ser candidata por su partido (La República En Marcha) dos días antes de que se anunciasen las listas. No tuve mucho tiempo para pensarlo...", recuerda la exrejoneadora, de 52 años, en una entrevista telefónica con Efe.

Sara conocía bien a Macron antes de que el joven presidente se lanzara a la política, a través de su difunto marido, el publicista Christophe Lambert.

Por eso, cuando le pidió su ayuda para tratar de sacar adelante una circunscripción a priori desfavorable, ella tuvo claro que "no podía no dar la cara" en un lugar donde "la ultraderecha es muy fuerte".

Inevitable en este momento echar mano del cliché taurino: "Macron es un gran torero, me supo torear muy bien", comenta entre risas.

"Collard es muy conocido en Francia. Ellos buscaban a alguien capaz de enfrentarse a él que fuese más de la tierra, alguien mediático y conocido, mujer.... Yo reunía todo el perfil", explica en un perfecto castellano.

Para una mujer que "en la vida siempre ha tomado riesgos", el hecho de tener enfrente a un contrincante de ese calado sólo sirvió de acicate: "Si hubiese sido una elección segura y tranquila, quizá no habría aceptado...".

Según un sondeo de Ifop-Fiducial para el semanario "Le Journal du Dimanche", Collard vencerá en la primera vuelta, pero Sara conseguiría imponerse en la segunda, ya sea en un cara a cara con el ultraderechista o en un triangular para el que se clasifique también la aspirante conservadora, Pascale Mourrut.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, se impuso con holgura en la primera vuelta de las presidenciales con un 33,5 % de los votos en esta circunscripción en la que están censados 89.059 votantes. Macron obtuvo un 17,5 %.

Nada está jugado todavía. Pero Sara, que quiere combatir a la extrema derecha en el terreno de los valores, tiene claro que se retiraría de la segunda vuelta si eso pudiese contribuir a la derrota del Frente Nacional.

Collard -abogado, cercano a Le Pen y conocido aficionado a los toros- le brindó a Sara una irónica acogida cuando ésta anunció su candidatura: "Bienvenida a la arena, Marie Sara Lambert. En la urna no metemos ni las orejas ni el rabo, sino la seriedad del destino del país", escribió en Twitter.

La aspirante "macronista" no parece impresionada por el reto. Está acostumbrada a sufrir amenazas, incluso de muerte, por su defensa del toreo en Francia.

En la Asamblea Nacional, si resulta elegida, promete proteger la fiesta con firmeza, a diferencia de "muchos políticos aficionados, que cuando en cuanto son elegidos dejan de ir a la plaza".

"El presidente ha dicho que los toros son una tradición cultural. Además, son una economía que existe, importante en el sur de Francia. Macron los defiende de forma clara", señala Sara, a quien no le consta que el jefe de Estado haya ido nunca a una plaza.

Sara ha estado en el centro de una campaña lanzada por las asociaciones animalistas, que tuvo su cúspide en el manifiesto que el periodista Aymeric Caron escribió en el diario izquierdista "Libération".

En ese artículo, suscrito por las principales organizaciones abolicionistas en Francia, su autor acusa a Macron de despreciar los derechos de los animales y a Sara de torturar a animales "durante años", al tiempo que arguye que "la corrida nunca ha sido una tradición francesa, sino española".

Ante esta polémica, la antigua rejoneadora dice no sentirse dolida: "He recibido amenazas de muerte, mi hijo sufre amenazas en Facebook, he recibido cartas con hojas de cuchillo.... Es una manera muy fascista de protestar".