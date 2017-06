Tusk insta a lograr un acuerdo sobre el "brexit" tras elecciones británicas

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró hoy no saber cuándo empezarán las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras conocer los resultados de las elecciones generales británicas del jueves, pero instó a lograr un acuerdo sobre el "brexit".

"No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre el 'brexit'. Sabemos cuando deben terminar. Hagan lo mejor para evitar una situación en la que no se alcance un acuerdo como resultado de la ausencia de negociaciones", escribió el político polaco en su perfil de la red social Twitter.

Según el recuento oficial de votos, los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, han perdido la mayoría absoluta, lo cual dificulta la formación de un gobierno y podría retrasar el inicio de las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el "brexit", previstas para este mismo mes de junio.

El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, aseguró este viernes que las negociaciones de salida deben empezar "cuando el Reino Unido esté listo" y recordó que "el calendario y las posiciones" de Bruselas "están claros".

"Las negociaciones del 'brexit' deben empezar cuando el Reino Unido esté listo; el calendario y las posiciones de la UE están claros. Unamos nuestras mentes para lograr un acuerdo", afirmó Barnier a través de su perfil de Twitter.

Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, consideró que la primera ministra británica, Theresa May, "ha perdido la apuesta" que hizo al convocar elecciones para reforzar su mayoría parlamentaria.

"May (...) ha perdido su apuesta, así que ahora no está en una situación sencilla, porque en el fondo no sabe bien hoy la configuración para gobernar", dijo Moscovici en unas declaraciones a la emisora de radio "Europe 1".