Farage teme que el resultado electoral pueda suavizar el "brexit"

El antiguo líder del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, afirmó hoy que teme que la falta de una mayoría absoluta para el Partido Conservador pueda suavizar los planes de la primera ministra, Theresa May, para abandonar la Unión Europea (UE).

Farage afirmó a la BBC que su "verdadera preocupación" es que el ministro para el "brexit", David Davis, "ha afirmado que quizás se debe reconsiderar salir del mercado único y de la unión aduanera".

Durante la noche electoral, cuando todavía no estaba claro el resultado definitivo, Davis afirmó sobre el mercado único y la unión de aduanas: "Sobre eso tratan (estas elecciones), eso es lo que le hemos propuesto a la gente. Veremos mañana si lo han aceptado o no. Será su decisión".

Para Farage, el Partido Conservador ha concluido que hacer campaña a favor de un "'brexit' duro" les ha restado votos en las urnas, aunque sostiene que se trata de un "análisis erróneo".

"Al final, esto es más sobre personalidades. Ella (May) no ha pasado la prueba. No parecía una líder", dijo Farage, que se plantea regresar a la primera línea política si considera que el "brexit", tal como él lo contempla, está en riesgo.

Como preveían las encuestas, el UKIP se ha hundido en estas elecciones, al pasar de unos 3,8 millones de votos en 2015 a cerca de 600.000, y ha perdido el único escaño que había obtenido en las últimas generales.

En marzo había dimitido Douglas Carswell, el diputado que mantenía el partido en la Cámara de los Comunes, por lo que la formación ya no contaba con ningún representante en el Parlamento.