Moscovici cree que May "ha perdido su apuesta" en las elecciones británicas

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, consideró hoy que la primera ministra británica, Theresa May, "ha perdido la apuesta" que hizo al convocar elecciones para reforzar su mayoría parlamentaria.

"May (...) ha perdido su apuesta, así que ahora no está en una situación sencilla, porque en el fondo no sabe bien hoy la configuración para gobernar", dijo Moscovici en unas declaraciones a la emisora de radio "Europe 1".

Para el comisario francés, las elecciones "no se han desarrollado como estaba previsto", al despojar de la mayoría absoluta a los conservadores de May para dar lugar a una Cámara de los Comunes mucho más fragmentada.

Para Moscovici, "cuando May disolvió el Parlamento, era con la idea de obtener una mayoría aplastante", pero los resultados no son los que ella esperaba y marcan "un retorno a la bipolarización, a un debate izquierda-derecha muy marcado".

Sin embargo, el comisario europeo no cree que los comicios deban leerse como un "referéndum bis" sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Es cierto que (el candidato laborista) Jeremy Corbyn hizo campaña con una versión de un 'brexit' más flexible, más dulce", señaló Moscovici, antes de que recordar que, pese a todo, el "'brexit' tendrá lugar".