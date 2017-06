Misión de OEA pide a diputados hondureños aprobar Ley de Colaboración Eficaz

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez, le pidió hoy a los diputados hondureños que aprueban la Ley de Colaboración Eficaz para combatir el crimen.

"Esta exhortación a los diputados es para que piensen primero en el país, primero es el combate a la corrupción", indicó Jiménez a periodistas al cierre de una conferencia sobre la experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cargo de su titular, Iván Velásquez.

Jiménez recordó que el proyecto para la Ley de Colaboración Eficaz está desde el 7 de abril en el Parlamento hondureño.

Agregó que la Maccih, conjuntamente con el Ministerio Público, está trabajando para que la iniciativa legislativa "sea una herramienta eficaz y permita a los fiscales de Honduras combatir el crimen".

Jiménez también enfatizó que "capacidad de investigación e independencia es la fórmula para la eficacia y la justicia, la fórmula para combatir la corrupción y la impunidad".

"Nosotros en la Maccih estamos comprometidos con un trabajo de eficacia, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público", expresó el también representante del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El comisionado de la Cicig resaltó por su lado el buen resultado que está dando en Guatemala la Ley de Colaboración Eficaz, de la que dijo que no es cuestión simplemente de un colaborador que dice algo sobre un hecho de corrupción.

"Es decir, no es que alguien vaya, diga algo, sino que eso que diga pueda ser demostrado, porque si no puede ser demostrado esa colaboración no va a tener ningún beneficio porque deja de ser eficaz", acotó Velásquez.

En lo que respecta a la investigación de la corrupción, dijo que "un elemento central, fundamental, es la independencia del organismo investigador y también la independencia del organismo judicial, independencia del Ministerio Público e independencia en los jueces".

"Sin esto sería imposible un éxito en la lucha contra la corrupción, pero además se requiere generar una capacidad de reacción tanto del Ministerio Público, como en el juzgamiento del organismo judicial", añadió.