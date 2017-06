Paula Hawkins e Isabel Allende copan las listas de más vendidos

Las nuevas obras de la chilena Isabel Allende y la británica Paula Hawkins copan esta semana las listas de libros más vendidos.

"Escrito en el agua", el regreso de Hawkins tras el éxito mundial de "La chica del tren", se ha situado como número uno en Argentina y Reino Unido y en segunda posición en Portugal y Colombia, mientras que "Más allá del invierno", la nueva novela de Allende, encabeza las listas de Colombia y España.

ALEMANIA

1.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

2.- "Stille Wasser" - Donna Leon (Diogenes).

3.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

4.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- "Heilen mit der Kraft der Natur" - Andreas Michalsen (Insel).

2.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

4.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom y Bradley Trevor Greive (Knaus).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece).

3.- "Las maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara).

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

No ficción:

1.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana).

2.- "La Politica del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate).

3.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana).

4.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro).

2.- "Como Eu Era Antes de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

4.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Hebe, A Biografia" - Artur Xexéo (Best Seller).

3.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras).

4.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Penguin Random House).

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B).

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez (Planeta).

2.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes (Penguin Random House).

3.- "Parceros" - Maleja/Tatán (Penguin Random House).

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

2.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

3.- "Hasta que salga el sol" - Megan Maxwell (Planeta).

4.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "Manual del aprendiz de cocinero" - VV.AA. (Espasa).

3.- "El arte de no amargarse la vida" - Rafael Santandreu (Paidos Ibérica).

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Come Sundown" - Nora Roberts (St. Martin's).

2.- "Nighthawk" - Clive Cussler y Graham Brown (Putnam).

3.- "Shadow Reaper" - Christine Feehan (Berkley).

4.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Riverhead).

No ficción:

1.- "Al Franken, Giant of the Senate" - Al Franken (Twelve).

2.- "Theft by Finding" - Favid Sedaris (Little, Brown).

3.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton).

4.- "Option B" - Sheryl Sandberg y Adam Grant (Knopf).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion).

2.- "Vernon Subutex Volume 3" - Virginie Despentes (Grasset).

3.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Pocket).

4.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket).

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

2.- "Une très légère oscillation: journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Editions des Equateurs).

3.- "Révolution" - Emmanuel Macron (Pocket).

4.- "Le jour où les lions mangeront de la salade verte" - Raphaelle Giordano (Eyrolles).

Fuente: Edistat.

ITALIA:

Ficción:

1.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori).

2.- "Il caso Malaussène. Mi hanno mentito" - Daniel Pennac (Feltrinelli).

3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo Edizioni).

4.- "1984" - George Orwell (Mondadori).

No ficción:

1.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (New Compton Editori).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "Nello spazio con Samantha" - Stefano Sandrelli y Samantha Cristoforetti (Feltrinelli).

4.- "Per dieci minuti" - Chiara Gamberale (Feltrinelli).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción

1.- "La tregua" - Mario Benedetti (Alfaguara).

2.- "1984" - George Orwell (Debolsillo).

3.- "El curioso incidente del perro a medianoche" - Mark Haddon (Salamandra).

4.- "Ladrona de libros" - Markus Zusak (Debolsillo).

No ficción

1.- "El arte de amar: Una investigación sobre la naturaleza del amor" - Erich Fromm (Paidos).

2.- "El vendedor mas grande del mundo" - Og Mandino (Diana).

3.- "Un curso de milagros" - Rosa María González De Wynn (Foundation for Inner Peace).

4.- "Tú puedes sanar tú vida" - Louise L. Hay (Diana).

Fuente: Librería Ghandi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" - José Eduardo Agualusa (Quetzal Editores).

2.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller).

3.- "O Pianista de Hotel" - Rodrigo Guedes de Carvalho (Dom Quixote).

4.- "Por Treze Razões" - Jay Asher (Editorial Presença).

No ficción:

1.- "Pensar. Sentir. Viver." - Judite Sousa y Diogo Telles Correia (Bertrand Editora).

2.- "Simplifica a tua Vida" - Rute Caldeira (Manuscrito Editora).

3.- "Cenas da Vida Americana" - Clara Ferreira Alves (Clube do Autor).

4.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Into the Water", Paula Hawkins (Doubleday).

2.- "No Middle Name", Lee Child (Bantam Press).

3.- "Need You Dead", Peter James (Macmillan).

4.- "Love Me Not", MJ Arlidge (M Joseph).

No Ficción:

1.- "The Strange Death of Europe", Douglas Murray (Bloomsbury).

2.- "Five Lose Dad in the Garden Centre", Bruno Vincent (Quercus).

3.- "Admissions", Henry Marsh (Weidenfeld).

4.- "Blue", John Sutherland (Weidenfeld).

Fuente: "The Sunday Times".