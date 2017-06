La música de Taylor Swift vuelve a estar disponible en Spotify

Los fans de Taylor Swift están dichosos: la cantante ha decidido hacer las paces con el gigante de la reproducción de música en streaming, Spotify, y permitir que todo su catálogo de canciones esté disponible en la plataforma.

La intérprete de 'Shake It Off' decidió retirar su discografía de la aplicación sueca en 2014, justo antes del lanzamiento de su exitoso álbum '1989', alegando que desde su 'humilde' punto de vista el trabajo de los artistas como ella no debía ser "gratuito".

Ahora la de Nashville ha cambiado de opinión y sus cinco discos vuelven a estar disponibles en 'streaming' en Spotify, Pandora, Tidal, Amazon y otras plataformas como gesto de agradecimiento a sus fans después de que '1989' alcanzara los 10 millones de copias vendidas, tal y como anunció la cuenta oficial de su equipo de representantes en Twitter.

Hasta ahora la música de la artista de 27 años solo estaba disponible en Apple Music, y únicamente porque la compañía cambió su política de no pagar a los músicos por los derechos de autor de sus temas durante los tres meses de prueba gratuitos que ofrecía a cualquier usuario que se suscribiera al servicio. Taylor no dudó en denunciar la pérdida significativa de beneficios que esta política suponía para sus compañeros de profesión, consiguiendo que Apple accediera a pagar a los artistas incluso durante el periodo de prueba, y en respuesta la cantante les permitió incluir su disco '1989' en su catálogo.