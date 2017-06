Thiem: "Tengo que ser más constante"

El austríaco Dominic Thiem, batido hoy en semifinales de Roland Garros por el español Rafael Nadal, se mostró "extremadamente decepcionado" y reconoció que tiene que "trabajar para ser más constante".

"La constancia es algo que tengo que trabajar. Puede que sea una cuestión de tiempo, creo que puedo mejorarlo con los años", dijo el tenista de 23 años tras perder por 6-3, 6-4 y 6-0.

Thiem afirmó que está "muy decepcionado" porque no pudo hacer su mejor tenis.

"Todavía no sé muy bien por qué. Voy a tener que encontrar la respuesta. De forma general, he hecho una buena temporada en tierra batida, pero el final no responde a mis expectativas", destacó.

El tenista austríaco desvinculó la derrota del hecho de que el partido se jugara en la pista central de Roland Garros o de la presión de disputar las segundas semifinales de su carrera en París.